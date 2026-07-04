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Ćerka folk zvezde Goce Božinovske, pevačica Jelena Vučković nakon 13 godina braka, odlučila je da se razvede nakon što ju je bivši muž varao. To je sada deo njene prošlosti, a sada uživa u ljubavi sa novim dečkom.

Naime, ona je za neverstvo saznala na nesvakidašnji način. Dobila je anonimnu poruku dok je boravila kod oca u Kuršumliji.

Najveći šok u celoj situaciji jeste činjenica da je žena sa kojom ju je suprug varao zapravo bila njena drugarica, koja je redovno dolazila u njihov dom.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ide napred kroz život Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Međutim, Jelena je isticala da je tada predosećala šta se dešava iza njenih leđa, a odnos je već neko vreme bio u krizi.

- Ja sam to negde sve znala to da se njih dvoje vole i da se ta ljubav desila. Osetila sam to. Dolazila je kod nas, ona je bila moja drugarica. Kod nas je to odavno krenulo da puca. Drago mi je što je to sa njim, bolje i ranije da se desilo. Ja nisam bila u braku da varam. Mislim da me je godinama varao - otvoreno je rekla pevačica.

"Dobila sam anonimnu poruku"

Bez obzira na to što je doživela dvostruku izdaju, od strane muža i od strane drugarice, Jelena danas na celu situaciju gleda bez gorčine i kaže da je srećna što su se njih dvoje na kraju našli.

Iako su joj informacije bile dostupne, anonimna pruka je samo potrvdila njene sumnje.

1/7 Vidi galeriju jelena Vučković o najbolnijoj temi Foto: Printscreen

- Gledajući sada sve ovako, ja sam toliko srećna i taj čovek što je sa tom ženom. Oni su se našli. Mi smo javne ličnosti, nije nam teško da saznamo. Ja sam dobila neku poruku, bila sam kod svog oca u Kuršumliji dva meseca. Neko anoniman mi je poslao poruku i to se tako izdešavalo - rekla je za "Adria TV".

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