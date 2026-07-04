Slušaj vest

Iako je voditeljka Lea Kiš uglavnom nasmejana i rasoložena, iza tog osmeha krije se teška životna priča kada se 1999. godine suočila sa velikim gubitkom i borbom za život.

Tokom bombardovanja, voditelja je prošla kroz pravu agoniju koja je donela ozbiljne posledice. Kako fizičke, tako i psihičke ožiljke. U tom periodu, Lea je bila trudna, a onda je došlo do komplikacija koje su mogle biti kobne.

Jednom prilikom se prisetila tragedije kada je šesnaestoro njenih kolega stradalo. Tog kombnog dana. ona je bila na RTS-u, a zatim vratila kući i čula šta se dogodilo.

Ovako je ona nekada izgledala:

1/6 Vidi galeriju Lea Kiš nekada Foto: Pritnscreen/Instagram, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

"Jedva sam ostala živa"

- Ja sam u tom trenutku čekala drugu bebu. Nažalost, izgubila sam tu bebu. Posle toga sam imala tešku operaciju. Zaista sam jedva ostala živa u tom bombardovanju. Dva puta su se borili za moj život. Preživela sam. Oporavak je trajao dugo. I ono što mogu da Vam kažem, a da se ne rasplačem, a to je da, ovako i dan-danas sebe vidim pod sirenama, kako vodim Saru za ruku, kako znam da mi nije ostalo puno vremena, ali samo pod tim bombama želim da smestim negde - rekla je ona za Blic.

Počelo je sa njenim unutrašnjim predosećajem da nešto nije kako treba sa trudnoćom. Kada je saznala da je reč o vanmateričnoj trudnoći, intervencija je bila zakazana kroz dva dana. Međutim, situacija je kulminirala u trenutku kada je na pijaci bila sa ćerkom Sarom.

1/7 Vidi galeriju Fotografije iz života Lee Kiš Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen

- Ja sam dva, tri dana pre nego što se desila tragedija na TV Beograd, nažalost primetila da nešto nije u redu. Intuitivno, a i naravno, s obzirom da sam već Saru rodila, videla sam da trudnoća ne ide u nekom dobrom smeru i saznala sam da ja imam vanmateričnu trudnoću. S obzirom na to da je bilo takvo vreme kakvo je bilo, zakazali su mi hiruršku intervenciju za dva dana. Ja sam otišla u RTS, upisala se i čekala tih dva dana da se to odradi na najbezbolniji način - rekla je Lea.

Jako unutrašnje krvarenje

Potom je otpočelo jako unutrašnje krvarenje, a voditeljka ističe da je tada intuitivno znala da joj nije ostalo mnogo vremena.

- Vrlo fatalno je moglo da se završi. Ja sam otišla na pijacu sa Sarom i osetila sam da nešto nije u redu i znala sam da u tim trenucima, imam vrlo malo da preživim jer puklo je sve, počelo je krvarenje u stomaku, bile su sirene…

Na kraju je nekako uspela da stigne do privatne klinike svog lekara. Seća se da je pre nego što je izgubila svest zbrinula ćerku na sigurnom.

1/3 Vidi galeriju HARIZMATIČNA LEA KIŠ NIJE UVEK OVAKO ZANOSNO IZGLEDALA: Voditeljka pre 15 godina BILA JE NEPREPOZNATLJIVA! (FOTO) Foto: Pritnscreen Yt

- U tom trenutku sam trudnoću vodila kod doktora Radulovića. On je bio moj lekar, oni su tada imali privatnu kliniku u Majke Jevrosime i ja sam se setila da su oni u tom trenutku otvoreni, mada su već polako zatvarali kliniku, i mada sam trebala u državnu kliniku da idem, jer on nije predlagao da to radimo u privatnoj klinici tada. I samo se sećam poslednje scene, Sara je bila četiri godine, da sam je ostavila i da sam rekla kada budu proradili mobilni telefoni, jer su tada bile sirene, signala nije bilo, pozovi tatu. Sleđeće se sećam da sam se probudila, da su pored kreveta bili uplašena Sara i moj suprug - ispričala je Lea za pomenuti medij, pa nastavila.

Lekari su se borili za njen život

- Hvala Bogu, živa sam. Hvala Bogu živa sam, tu sam za Saru. I hvala Bogu prošlo je. Naravno, oporavak i psihički i fizički posle toga je bio veoma težak. Posebno saznanje da neću više moći da budem mama. Kasnije i druge, naravno, komplikacije koje su se dešavale usled tih hormonskih promena. Imala sam tumor, pa još jednu operaciju posle toga i nekoliko pokušaja da se po drugi put ipak ostvarimo kao roditelji, do jedne ključne tačke kada smo rekli ne, ne vredi, život moj je važniji. Imamo živo i zdravo dete, divno dete. I možda smo tu malo posle i preterali jer smo tu svu svoju ljubav usmerili ka njoj i možda je malo čak i ugušili, s obzirom na to da je ostala jedinica. Ali, žao mi je, kažem to je izuzetno traumatičan osećaj i događaj za svaku ženu. I svaka žena koja to je prošla zna da je to teško.

1/7 Vidi galeriju Lea Kiš Foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram, Instagram

Uskoro postaje baka

Teško joj je palo što nije mogla ponovo da dobije dete, ali sada je srećna što se sve završilo dobro. Uskoro je čeka lepa životna uloga. Naime, Lea će postati baka.

- Sara i njen suprug Branko su smislili. Znam ime, biće vrlo karakteristično i radujem se tome, ali ne smem da otkrijem. Dopada mi se ime, na slovo L je - izjavila je voditeljka nedavno.

BONUS video: