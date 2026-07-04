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Postoje večeri koje nisu samo koncerti, već trenutci koji zauvek ostanu upisani u istoriji muzike i u srcima publike. Upravo takva bila je sinoćnja noć na Tašmajdanu, gde je legendarni Milanče Radosavljević, posle više od pola veka uspešne karijere, održao svoj prvi veliki solistički koncert u Beogradu.

Hiljade ljudi ispunile su Tašmajdan do poslednjeg mesta kako bi zajedno sa čovekom čije su pesme obeležile njihove živote ispisale jednu od najlepših stranica domaće narodne muzike. Publika nije došla samo da sluša pesme – došla je da zahvali umetniku koji je decenijama pevao iskreno, iz duše, ne tražeći ništa osim ljubavi svoje publike.

Već pri samom izlasku na scenu emocije su savladale Milančeta. Pred prepunim Tašmajdanom nije mogao da sakrije suze. Gledajući hiljade ljudi koji su ga dočekali gromoglasnim ovacijama, zahvalio se publici na podršci, ljubavi i strpljenju koje mu pruža svih ovih godina. Bio je to dirljiv trenutak koji je rasplakao mnoge u publici i pokazao koliko su emocije bile iskrene sa obe strane.

Koncert je otvorio pesmom „Dao bih ovo malo života“, a već od prvih stihova bilo je jasno da će ovo biti veče za pamćenje. Tašmajdan je pevao uglas svaku pesmu, a aplauzi, osmesi i suze smenjivali su se tokom čitavog programa. Ređali su se bezvremenski hitovi koji su još jednom potvrdili da dobra muzika ne poznaje vreme i da pesme koje nastaju iz srca nikada ne blede.

Posebnu čar večeri dali su i gosti Dejan Nedić Tejovac i Slađa Allegro, kao i orkestar Aleksandra Sofronijevića, koji je vrhunskim muziciranjem dodatno uveličao ovaj istorijski događaj.

Sinoćnji koncert bio je mnogo više od muzičkog spektakla. Bio je to dokaz da se snovi ostvaruju, čak i kada se na njih čeka pedeset godina. Milanče Radosavljević pokazao je da nikada nije kasno da čovek doživi ono što zaslužuje, ako iza sebe ostavi pošten rad, iskrenost i pesme koje traju.

Tašmajdan je sinoć nagradio upravo takve vrednosti. Hiljade glasova koje su pevale zajedno sa Milančetom poslale su jasnu poruku da prava emocija, iskrena muzika i umetnici koji ostaju verni sebi nikada ne izlaze iz mode. Neke nagrade dolaze odmah, a neke čekaju pola veka. Ali kada stignu, vrede više od svega.

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