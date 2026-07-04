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Pevač Marko Gačić, koji se nedavno razveo od supruge Goge, više ne skriva od javnosti koliko uživa u ljubavi sa novom partnerkom Saškom Stričević sa kojom čeka dete.

Oni su sada podelili zajedničku fotografiju na kojoj poziraju vidno zaljubljeni i srećni. Tom prilikom par se oglasio izuzetno romantičnom objavom koja je privukla ogromnu pažnju njihovih pratilaca.

Naime, u opisu zajedničkih kadrova kratko i jasno su poručili: "Zauvek, celom svojom dušom".

Ove duboko emotivne reči odmah su pokrenule lavinu komentara, kao i čestitki na društvenim mrežama.

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Foto: Printscreen

Goga ovako priča o trudnoj devojci svog bivšeg muža

Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu za medije govorila o odnosu sa Markom sa kojim je i dalje zvanično u braku.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je pevačica.

kurir / blic

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STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV