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Pevačica i jutjuberka, Ruža Rupić otvorila je dušu o raskidu sa bivšim partnerom koji je usledio nakon neverstva.

Jednom prilikom, Ruža je otkrila kako je reagovala kada je saznala za prevaru, ali je pričala i o granici dobrog ukusa.

- Meni je bilo najsmešnije to što, čak i kad sam shvatila i bukvalno imala njihovu prepisku, čovek me je i dalje ubeđivao da to nije istina. Sad stanem ovako i kao: ‘Čekaj, stani! Jesmo li mi ludi?’ Ne, pa ja sam posle toga već bila u fazonu, ako ćeš da me varaš, još i ovo? Slobodno, široko ti polje - prisetila se pevačica za MONDO, pa nastavila:

1/4 Vidi galeriju RUŽA RUPIĆ O IZGLEDU, PLASTIČNIM OPERACIJAMA I LJUBAVI U KONTRA ŠOUU: Priznala da joj je izbor muškaraca KRITIČAN! Foto: Promo

- Nisam ljubomorna, u normalnim dozama jesam, ali sam posesivna. Volim da ono što je moje, bude samo moje i ničije više, i zato to ne mogu. Prevara nema šanse. Inače sam lav u horoskopu i volim ja, ja, ja, pa ja. Čim ti treba neko pored mene, ’ajmo doviđenja, prijatno - izjavila je Ruža.

Dečko joj platio silikone 4.000 evra

Ruža ne krije da podržava estetste korekcije, a nedavno joj se želja ostvarila, te se podvrgla operaciji povećanja grudi. Ruža je na Instagramu podelila fotografiju iz bolnice na kojoj se vidi da su joj grudi obmotane.

Kako se navodi, ovaj estetski zahvat platio je njen bivši dečko, koji je iskeširao oko 4.000 evra, koliko se kreću ovakve operacije.

Ovako je izgledala pre ugradnje silikona, a ovako sada:

1/7 Vidi galeriju Ruža Rupić pre i posle ugradnje silikona u grudi Foto: Instagram

Inače, njen bivši partner nije žalio novac kada je ona u pitanju, a Rupićeva nije krila da je on obasipa poklonima. Njih dvoje su bili na odmoru u Dubaiju, a dobila je i skupoceni nakit. U jednom momentu, došlo je do kraha ljubavi.

- Dugo je trpela i pokušavala da stvari funkcionišu, ali u jednom trenutku je samo presekla. Shvatila je i sama da stvari nisu baš onakve kakve su joj se servirale na početku tog odnosa. Jedan dan je otišla iz kuće i više se nikada nije vratila - kaže izvor za Hajp.

Slala provokativne fotografije

Priznaje da voli provokativne fotografije, ali sve dok ne prevazilaze granice stila i ukusa.

- Nisam ja imala mnogo provokativnih fotki, ali kako ja kažem, kakvih ima, moje su super. Čim dovedem liniju do savršenstva, i ja ću malo da se skinem, hvala Bogu - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Ruža Rupić, pevačica i influenserka Foto: Print Screen, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- Nemam ništa protiv profi slika, naravno, samo da to izgleda ukusno, da bude skupo i onda nemam ništa protiv. Mislim na to kad se devojka skine, da to izgleda umetnički dobro, da izgleda skupo! Da ne bude ono, skinula sam se i sad izgledam jeftino, nego baš da bude sa merom i dozom - zaključila je pevačica tada za MONDO.

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