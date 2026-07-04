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Pevačica Zlata Petrović još jednom je ostavila javnost bez reči kada je iznela intimne detalje svog privatnog života. Ona je ranije često govorila o svojim romansama sa oženjenim muškarcima, a onda se prisetila svojih avantura iz mladosti.

"Ne smem više da lajem"

- Pošto su me osuđivali zbog šema s zauzetim muškarcima o kojima sam ranije pričala, ne smem više da lajem na tu temu, ali opet svima je zanimljiva ta moja strana. Imala sam veza i veza kad sam bila mlada - priseća se Zlata.

1/5 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Zlata je iskreno priznala da su joj se dogodili spontani intimni trenuci na neobičnim i javnim mestima.

- Nisam ja previše eksperimentisala, ja sam za krevet, ali desilo mi se da sam imala intimne odnose u kolima usred bela dana. To je bilo na jednom parkingu, s mojim tadašnjim partnerom, na putu pored šume, sokače, takoreći slepa ulica - priča pevačica.

"Bila sam dobra ljubavnica"

Zlata nikad nije imala problem da otvoreno govori o svojim tajnim vezama sa zauzetim muškarcima. Tvrdila je da je u ljubavne odnose ulazila isključivo zbog ličnog zadovoljstva, a nikada zbog materijalne koristi.

1/8 Vidi galeriju Zlata Petrović stigla na snimanje novogodišnjeg programa Foto: Kurir

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka sa kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile - zaključila je pevačica za Republiku.

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