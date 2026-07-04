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Pevač i nekadašnji rijaliti učesnik Bane Đokić otkrio je se davnih dana odvojio od rijaliti karijere, ali je bez dlake na jeziku govorio o svom odnosu sa Asminom Durdžićem, koji je hteo da ulaže novac u njega.

- Nisam se previše u poslednje vreme pojavljivao u medijima, ogradio sam se malo i od te rijaliti priče, ali opet moram i da prokomentarišem aktuelne teme.

Mnogi ljudi i vole da čuju šta mislim o aktuelnim temama, pa zato i ispoštujem. Dovoljno mene ljudi znaju, tako da nemam potrebu da se bilo gde guram. Snimio sam inače duet sa jednom vrlo poznatom zadrugarkom, ali ne smem još uvek ništa da otkrivam. Ona je pevačica svakako, a bila je u mojoj sezoni - iskreno priča Bane.

- Što se mene tiče ja bih rijaliti produžio i ne bih ni pravio pauzu. Povremeno pogledam, vidim na mrežama i zaista sam se razočarao na primer, u Staniju Dobrojević.

Ona je za mene bila devojka koja je imala dostojanstvo, a u ovoj sezoni se raspala na delove. Mnogo se ponizila. Na neki način je sve ono što izgovara ili radi, ponižavajuće.

Sam ulazak na osnovu cele ove priče nije bio potreban. Ljudi su promenili mišljenje o njoj otkako je ušla u ovu sezonu, a nema tačke na ovaj odnos sa Asminom i Aneli. Produbio se sukob za sledeću sezonu i mislim da će sve ovo da se nastavlja i dalje. Ništa se nije završilo - rekao je Bane pa se dotakao Asmina.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Asmin hteo da ulaže novac u njega

- Asmin i ja smo se upoznali preko društvenih mreža još pre njegovog ulaska u rijaliti.

On je bio oduševljen mojim pesma,a kako pevam i imao je ideju da napravi rijaliti za Staniju i njega, a da ja budem odgovoran za ceo projekat.

Onda se to otkazalo, nije se napravila ta priča, pa je trebalo da meni napravi i otvori studio da ja vodim podkast. Jeste zbunjujuće to kako bi neko uložio novac u nekoga koga ne poznaje lično, ali eto. Sve je pogledao i video i hteo je da uloži u tako nešto.

Hteo je da profitira nekako od toga jer sam ja dobar sagovornik. Raspitivao se o tome kako bi sve to trebalo da se radi, ali se na kraju sve zaustavilo na tome i to je to.

1/7 Vidi galeriju Bane Đokić Foto: Printscreen

kurir / blic

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