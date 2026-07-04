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Mladi hrvatski pop pevač Jakov Jozinović u poslednje vreme privlači ogromnu pažnju regionalne javnosti, a razlog nije samo njegov sve veći muzički uspeh. Naime, ono što je posebno iznenadilo publiku jeste njegova veza sa koleginicom Džejlom Ramović.

Jakova odlikuje mladost i činjenica da je u tako ranim godinama već uspeo da izgradi zapaženo ime na muzičkoj sceni.

Jakov je rođen 27. septembra 2005. godine u Vinkovcima.

Iako ima svega 20 godina, on se već uveliko ističe kao jedno od najperspektivnijih mladih imena pop muzike, kako u rodnoj Hrvatskoj, tako i u celom regionu.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Ljubi prelepu koleginicu

Pored zavidnog muzičkog talenta, mladi pevač je u centar medijske pažnje dospeo i zbog priča o svom privatnom životu i romanse sa Džejlom.

Iako još uvek ni Jakov ni Džejla nisu zvanično potvrdili ove navode, društvene mreže i javnost uveliko bruje o spekulacijama da su u emotivnoj vezi, što iz dana u dan dodatno podgreva interesovanje njihovih fanova širom Balkana.

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