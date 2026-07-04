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Pevač Darko Lazić oduvek je važio za nekoga ko na estradi "nema dlake na jeziku" i bez zadrške govori o svom privatnom životu, ali je svojim priznanjem o burnoj prošlosti doslovno šokirao javnost. Poznati folker je otvorio dušu i priznao da je iza njega period ispunjen brojnim porocima i nepromišljenim odlukama, a kada je reč o njegovom ljubavnom životu, brojke su vrtoglave.

Lazić je, naime, bez blama otkrio da je prestao da broji sa koliko je žena bio.

- Sigurno sam bio sa više od 350 žena! Kad sam stigao do 300, prestao sam da brojim - izjavio je nedavno pevač.

Ipak, ono što je izazvalo najveću buru jeste njegovo potpuno otvoreno priznanje da je u prošlosti obilato koristio usluge prostitutki.

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Printscreen, Pink Printscreen

Darko nije krio da je na noćne dame potrošio pravo bogatstvo!

- Čovek koji nije platio intimne odnose sa prostitutkom za mene nije baš sav svoj! Svaki normalan muškarac je probao sve i svašta! Spavao sam i sa crnkinjama - iznenadio je Lazić svojim stavom tad za medije.

Kako sam priznaje, nakon nastupa se odavao raznim strastima, te je na intimne usluge potrošio ogromne svote novca.

- Svašta sam radio posle svojih nastupa, više se i ne sećam… Sigurno su u pitanju hiljade evra, ali se ne sećam, jer je bilo baš davno. Bio sam baš lud! - iskren je bio pevač.

Kraj burne prošlosti: "Sada imam ženu koju volim"

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić otvorio dušu o pogibiji brata Dragana Lazića Foto: Amidži

Nakon godina "ludovanja", estradni umetnik ističe da su takvi dani ostali daleko iza njega.

Smirio se, kako kaže, u bračnim vodama i potpuno promenio način života.

- To je daleka prošlost i više to ne radim. Ranije sam bio sa prostitutkama, a sada imam ženu koju volim - zaključio je Darko Lazić, stavivši tačku na svoju divlju prošlost.

kurir / blic

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