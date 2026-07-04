DARKO LAZIĆ PRIZNAO DA JE BIO INTIMAN SA PROSTITUTKAMA! "Hiljade sam evra dao na njih, bilo ih je preko 350"
Pevač Darko Lazić oduvek je važio za nekoga ko na estradi "nema dlake na jeziku" i bez zadrške govori o svom privatnom životu, ali je svojim priznanjem o burnoj prošlosti doslovno šokirao javnost. Poznati folker je otvorio dušu i priznao da je iza njega period ispunjen brojnim porocima i nepromišljenim odlukama, a kada je reč o njegovom ljubavnom životu, brojke su vrtoglave.
Lazić je, naime, bez blama otkrio da je prestao da broji sa koliko je žena bio.
- Sigurno sam bio sa više od 350 žena! Kad sam stigao do 300, prestao sam da brojim - izjavio je nedavno pevač.
Ipak, ono što je izazvalo najveću buru jeste njegovo potpuno otvoreno priznanje da je u prošlosti obilato koristio usluge prostitutki.
Darko nije krio da je na noćne dame potrošio pravo bogatstvo!
- Čovek koji nije platio intimne odnose sa prostitutkom za mene nije baš sav svoj! Svaki normalan muškarac je probao sve i svašta! Spavao sam i sa crnkinjama - iznenadio je Lazić svojim stavom tad za medije.
Kako sam priznaje, nakon nastupa se odavao raznim strastima, te je na intimne usluge potrošio ogromne svote novca.
- Svašta sam radio posle svojih nastupa, više se i ne sećam… Sigurno su u pitanju hiljade evra, ali se ne sećam, jer je bilo baš davno. Bio sam baš lud! - iskren je bio pevač.
Kraj burne prošlosti: "Sada imam ženu koju volim"
Nakon godina "ludovanja", estradni umetnik ističe da su takvi dani ostali daleko iza njega.
Smirio se, kako kaže, u bračnim vodama i potpuno promenio način života.
- To je daleka prošlost i više to ne radim. Ranije sam bio sa prostitutkama, a sada imam ženu koju volim - zaključio je Darko Lazić, stavivši tačku na svoju divlju prošlost.
kurir / blic
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