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Pevačica Sandra Valterović, poznatija kao Seksi Sandra, proživljava pravu agoniju na Crnogorskom primorju, gde je otišla da se odmori, a završila je u bolovima koji su joj pokvarili letovanje.

Naime, tokom bezbrižnog kupanja, Sandra je nepažnjom nagazila na morskog ježa, nakon čega je usledila drama kakvu sigurno nije mogla ni da zamisli.

Bolovi su, prema njenim rečima, bili nesnosni i izuzetno jaki, zbog čega je pevačica odmah potražila lekarsku pomoć. Situacija je bila toliko ozbiljna da je hitno prevezena u zdravstvenu ustanovu, gde su joj lekari ukazali pomoć i uklonili bodlje iz stopala.

1/9 Vidi galeriju Sandra Valterović zgazila na morskog ježa Foto: Pritnscreen/Instagram

Vidno potresena i u suzama, Sandra se oglasila na Instagramu, gde je sa pratiocima podelila uznemirujuće snimke. Na njima se vidi kako plače, drži ruku preko lica i trpi bol dok medicinsko osoblje pokušava da sanira povredu.

"Užas! Samo meni ovo može da se desi. Jež! Kako da izvadim... Ovo je toliki bol."