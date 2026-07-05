Slušaj vest

Ljubavna priča Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta već godinama privlači pažnju javnosti zbog brojnih uspona i padova. Njihovu vezu obeležili su raskidi, pomirenja i burni sukobi, a u jednom periodu Raletu je bila izrečena i zabrana prilaska. Ipak, čini se da su najteže trenutke ostavili iza sebe, pa danas ponovo grade odnos na stabilnijim temeljima.

Ana je ispričala u kakvom su trenutnom odnosu.

1/5 Vidi galeriju Ne mogu nikako da se slože i da lepo žive Foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock, Screenshot YT, Nenad Kostić, Kurir, Instagram

- Mi se znamo ceo život. Otkad sam se vratila iz Atine. Ceo život sam ga gledala kao prijatelja, mi smo u studiju šest meseci spavali kao brat i sestra, neću da kažem pijani, ali bili smo pijani.

Oni su, inače, demantovali da su vereni i da su zakazali venčanje.

- Ovoliko turbulentan odnos nisam imala kao klinka. On ćuti, a to je klasična pasivna agresija. On ćuti kad je kriv, a kad ima argumente, onda ne ćuti. Ja sam ljubomornija. A on bi voleo da ima bocu sa kiseonikom da mi ograničava to. On ima 60 godina, ja skoro 50, sve ukupno 300, a on uzme i mene blokira - rekla je pevačica i dodala:

1/4 Vidi galeriju Goran Ratković Rale Foto: Kurir

- On je takav i sa prijateljima, odredi koliko će da "kazni". Mene ćeš da blokiraš 10 dana? Pa ja ću kroz dimnjak da ti uđem! On nema stav, tu karakternu osobinu ja imam, ali on ne. Prema drugim ljudima, a meni glumi Al Kaponea. Ja sam naučila da kažem "ne", pa čak i svojoj porodici kojoj se to nije dopalo, ali taj turbulentan period smo prošli.