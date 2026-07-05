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Jelena Lalović, nekadašnja pevačica „Koktel benda“, poznatija pod umetničkim imenom Jellena, obeležila je domaću muzičku scenu krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina, nakon čega je prošla kroz nesvakidašnje životne i profesionalne transformacije.

Nakon odlaska iz matične grupe, Jellena je nastavila samostalnim putem, upuštajući se u solo karijeru obeleženu uspešnim saradnjama. O razlozima razlaza sa bendom i daljoj muzičkoj karijeri, pevačica je ispričala:

"Posle izlaska iz Koktel benda gostovala sam na koncertima Ace Lukasa, kao i Kemala Montena sa kojim sam napravila duet. To nisam mogla s bendom, nisu se slagali s tim. Oni su želeli tezge, a ja da proširimo marketing. Htela sam da pevam sama, ali nisu pristali. Tako sam izašla. Bio je to mač s dve oštrice jer dok nisam naišla na Bucu nije imao ko da me prati. Mučila sam se. Zanimljivo je da Koktel bendom sarađujem i danas, pa sa Bokijem i Dejanom pevamo pesme grupe Aba - ja sam ona plavuša. Nastupamo na proslavama mnogih velikih firmi. I sa bendom La kampanela iz Niša radim privatne proslave, nisam stala s tim", govorila je Jellena svojevremeno.

1/6 Vidi galeriju Jellena Foto: Privatna Arhiva

Ušla u političke vode

Uporedo sa muzičkim nastupima, Jelena je ostvarila i zavidno akademsko obrazovanje magistriravši na Fakultetu za fizičku kulturu (DIF), što ju je neočekivano odvelo u političke i direktorske vode. Naime, ona je jedno vreme obavljala dužnost direktorke lokalnog sportskog centra, suočavajući se sa velikim organizacionim izazovima.

O iskustvu na javnoj funkciji Jellena je istakla:

"To je velika odgovornost, 40 i nešto radnika, 2 sindikata, sastanci, vozač... ja sedim tu s direktorima EPS, Infostana, Groblja… tako sam dosta naučila, mi ne znamo kako firme funkcionišu, uvek smo s druge strane šaltera", ispričala je Jelena svojevremeno.

Ona je takođe otkrila kako je uopšte dospela na čelo ove ustanove.

1/7 Vidi galeriju Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, proslavila se kao pevačica "Koktel benda", potom je započela solo karijeru i taman kad je bila u jeku popularnosti, život je promenila iz korena. Foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

"Ja sam bila godinu i po dana, o svemu moraš da misliš, ne možeš da napraviš nijednu grešku, odmah završiš u novinama. Kako sam došla na tu poziciju? Slučajno, ja sam bila rukovodilac sportskih programa i predložili su me. Imala sam tri godine iskustva i predložili su me. Ja sam magistar nauka, završila DIF, moj otac je tu radio".

Međutim, gubitak rukovodeće pozicije pao joj je izuzetno teško, što nije krila od javnosti:

"Silazak s vlasti jako boli. Isplakala sam se kao nikad kad je mama prodala stan, ali najviše sam ridala kad sam ostala bez fotelje".

Pronašla sreću kraj 10 godina mlađeg oficira

Na privatnom planu, Jellena je pronašla sreću pored deset godina mlađeg Komlena Lalovića, bivšeg kapetana Vojske Srbije. Par je dobio sina Stefana, a pevačica se ostvarila u ulozi majke u svojoj 42. godini. Njen suprug je visokoobrazovani stručnjak čiji izumi privlače veliku pažnju javnosti.

O svom izabraniku Jellena je s ponosom govorila:

"On je doktor nauka u IT sektoru. U vojsci se bavio biometrijom i na toj temi doktorirao. On je taj gospodin koji je izmislio patent protiv krađe i zamene beba u bolnicama".

Pevačica je takođe iskreno podelila svoje mišljenje o tome koliko joj prija zajednički život sa mlađim partnerom:

"Apsolutno! Stariji mogu da prijaju ako dobro izgledaju. Koliko god imali godina, i žena i muškarac moraju da vode računa o sebi. I treba da su veseli. Ovi namrgođeni koji pričaju samo o bolestima... To nikome ne treba. Možda zato i muškarci vole mlađe žene - jer im ništa ne fali. Kad su malo starije, te boli ovo, te ono, pa beže od nas!".