HIT TOŠETA PROESKOG KRIJE JEZIVU PRIČU! Sobu za tugu napisao robijaš, ubio ženinog ljubavnika! Nije želeo novac, samo jednu stvar!
Toše Proeski važio je za jednog od najboljih pevača na Balkanu. Popularni pevač poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se desila 16. oktobra 2007. godine u Hrvatskoj, na autoputu Zagreb-Lipovac.
Jedan od najvećih hitova pevača koji je u velikoj meri obeležio njegovu karijeru bila je pesma „Soba za tugu". Javnosti je malo poznato da se iza stihova ove pesme krije jedna jeziva priča.
Naime, kako se navodi stihove ove numere napisao je jedan čovek u zatvoru, koji je bio na odsluženju kazne zbog ubistva ženinog ljubavnika.
Tekst je, kako se navodi, dospeo do Tošetovog menadžera koji je predložio pevaču da snimi tu pesmu. Ostali detalji vezani za to kako je pesma snimljena nisu poznati.
Kako se pisalo u medijima, autor koji je napisao stihove ove pesme nije želeo nikakav novac za hit koji je stvorio, već je samo želeo posvetu na originalnom albumu, što je i dobio.
Postoji i druga verzija priče o tome kako je nastao ovaj hit, ona je nešto blaža, ali i po njoj u pitanju su stihovi koje je pisao zatvorenik. Međutim, prema drugoj verziji čovek koji je pisao pesmu bio je u zatvoru zbog pljačke banke, a ne zbog ubistva, a pesmu je posvetio svojoj devojci.
Soba za tugu
Ovo je odluka moja
Jer bila volja je tvoja
Da s drugim odeš od mene
I sve mi nizbrdo krene
Da mrakom zamenim dugu
Ležeći provodim dane
U ovoj sobi za tugu
Sa ove zapadne strane
Između vrata i prozora
Moj krevet za tobom diše
Ne mogu dalje od umora
Ni metar manje, ni više
I bilo šta da se desi
Ja sam na istoj adresi
Između vrata i prozora
Moj krevet za tobom diše
Ne mogu dalje od umora
Ni metar manje, ni više
U taj sam krevet odavno pao
Tu gde sam pao, život je stao
Uzalud skidam tvoj greh sa sebe
Sve me boli posle tebe
U taj sam krevet odavno pao
Tu gde sam pao, život je stao
Uzalud skidam tvoj greh sa sebe
Sve me boli posle tebe
Ovo je odluka moja
I mnogi će da se čude
A kada odlučim nešto
To tako mora da bude
Da mrakom zamenim dugu
Ležeći provodim dane
U ovoj sobi za tugu
Sa ove zapadne strane
Između vrata i prozora
Moj krevet za tobom diše
Ne mogu dalje od umora
Ni metar manje, ni više
I bilo šta da se desi
Ja sam na istoj adresi
Između vrata i prozora
Moj krevet za tobom diše
Ne mogu dalje od umora
Ni metar manje, ni više
U taj sam krevet odavno pao
Tu gde sam pao, život je stao
Uzalud skidam tvoj greh sa sebe
Sve me boli posle tebe
U taj sam krevet odavno pao
Tu gde sam pao, život je stao
Uzalud skidam tvoj greh sa sebe
Sve me boli posle tebe.