Slušaj vest

Toše Proeski važio je za jednog od najboljih pevača na Balkanu. Popularni pevač poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se desila 16. oktobra 2007. godine u Hrvatskoj, na autoputu Zagreb-Lipovac.

Jedan od najvećih hitova pevača koji je u velikoj meri obeležio njegovu karijeru bila je pesma „Soba za tugu". Javnosti je malo poznato da se iza stihova ove pesme krije jedna jeziva priča.

Naime, kako se navodi stihove ove numere napisao je jedan čovek u zatvoru, koji je bio na odsluženju kazne zbog ubistva ženinog ljubavnika.

Tekst je, kako se navodi, dospeo do Tošetovog menadžera koji je predložio pevaču da snimi tu pesmu. Ostali detalji vezani za to kako je pesma snimljena nisu poznati.

1/8 Vidi galeriju Toše Proeski Foto: Kurir štampano, Kurir / Marina Lopičić, Printscreen/Youtube

Kako se pisalo u medijima, autor koji je napisao stihove ove pesme nije želeo nikakav novac za hit koji je stvorio, već je samo želeo posvetu na originalnom albumu, što je i dobio.

Postoji i druga verzija priče o tome kako je nastao ovaj hit, ona je nešto blaža, ali i po njoj u pitanju su stihovi koje je pisao zatvorenik. Međutim, prema drugoj verziji čovek koji je pisao pesmu bio je u zatvoru zbog pljačke banke, a ne zbog ubistva, a pesmu je posvetio svojoj devojci.

Soba za tugu

Ovo je odluka moja

Jer bila volja je tvoja

Da s drugim odeš od mene

I sve mi nizbrdo krene

Da mrakom zamenim dugu

Ležeći provodim dane

U ovoj sobi za tugu

Sa ove zapadne strane

Između vrata i prozora

Moj krevet za tobom diše

Ne mogu dalje od umora

Ni metar manje, ni više

I bilo šta da se desi

Ja sam na istoj adresi

Između vrata i prozora

Moj krevet za tobom diše

Ne mogu dalje od umora

Ni metar manje, ni više

U taj sam krevet odavno pao

Tu gde sam pao, život je stao

Uzalud skidam tvoj greh sa sebe

Sve me boli posle tebe

U taj sam krevet odavno pao

Tu gde sam pao, život je stao

Uzalud skidam tvoj greh sa sebe

Sve me boli posle tebe

Ovo je odluka moja

I mnogi će da se čude

A kada odlučim nešto

To tako mora da bude

Da mrakom zamenim dugu

Ležeći provodim dane

U ovoj sobi za tugu

Sa ove zapadne strane

Između vrata i prozora

Moj krevet za tobom diše

Ne mogu dalje od umora

Ni metar manje, ni više