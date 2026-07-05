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Reper Dragomir Despić Desingerica ne odustaje da na nastupima pravi preformanse koji se graniče sa ludorijama. Ovog puta je na nastupu u Budvi gde je okupljenima delio hranu kutlačom.

Snimak sa koncerta brzo se proširio društvenim mrežama i pokrenuo lavinu komentara. Na kadrovima se vidi kako reper, tokom nastupa, prilazi publici i hrani fanove, što je mnoge iznenadilo, dok su drugi ovaj potez doživeli kao još jedan u nizu njegovih prepoznatljivih performansa.

Na najnovijem snimku vidi se i kako šiša fana na bini mašinicim, a potom i renda kačkavalj na publiku.

00:49 Desingerica ošišao fana na nastupu Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Desingerica je i ranije privlačio pažnju neobičnim idejama na koncertima. Na pojedinim nastupima pripremao je hranu za publiku, delio palačinke i izvodio performanse koji su redovno izazivali podeljene reakcije.

Njegov način nastupanja već duže vreme izaziva polemike. Dok deo javnosti smatra da je reč o promišljenom načinu da skrene pažnju na sebe i svoje nastupe, drugi ističu da upravo nepredvidivost i pomeranje granica predstavljaju njegov zaštitni znak.

Jedno je sigurno – svaki novi nastup Dragomira Despića postaje tema na društvenim mrežama, a njegove ideje, bez obzira na to da li izazivaju oduševljenje ili kritike, retko prolaze nezapaženo.