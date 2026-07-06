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Stefan Đurić Rasta ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta zbog velike fizičke transformacije.

Na najnovijoj fotografiji koju je objavio na društvenim mrežama, reper izgleda znatno mršavije, a mnogi pratioci primetili su da je promenio i stil odevanja.

Za razliku od izdanja po kojima je godinama bio prepoznatljiv, Rasta se ovog puta pojavio u svedenoj, elegantnoj kombinaciji. Nosio je svetlu košulju i pantalone u istom tonu, dok su uredno stilizovana brada, kratka frizura i naočare upotpunili njegov izgled.

Foto: Printscreen/Instagram

Njegova objava ubrzo je privukla veliki broj reakcija, a posebnu pažnju izazvao je potez bivše supruge i pevačice Ane Nikolić.

Naime, pevačica je među prvima lajkovala Rastinu fotografiju, što nije promaklo njihovim pratiocima.

Mnogi su ovaj gest protumačili kao znak da su bivši supružnici, uprkos burnoj prošlosti, danas u korektnim odnosima.

Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Ana Nikolić i Rasta godinama su bili jedna od najpraćenijih estradnih parova, a nakon razvoda njihov odnos često je bio tema javnosti.

Ipak, poslednjih godina oboje su više puta isticali da im je najvažnija ćerka Tara i da se trude da zbog nje održe dobru komunikaciju.

Inače, Ana Nikolić je u emotivnoj vezi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, sa kojim ima veoma turbulentan odnos o kojem mediji svako malo bruje.

Iako postoji muškarac koji je osvojio njeno srce, Ana Nikolić je nedavno rešila da malo "začini" situaciju u vezi i svog partnera napravi ljubomornim,pa je na društvenoj mreži Instagram objavila vruće fotografije na kojima je "u zanosu" sa markantnim muškarcem crne kose, sa tetovažama na rukama.

1/4 Vidi galeriju Rasta Foto: Printscreen/Instagram

Na prvu su mnogi pomislili da je Nikolićeva u zagrljaju glumca iz filma "365" Mikelea Moronea, ali je zapravo reč o veštačkoj inteligenciji pomoću koje je pevačica kreirala fotografije.

Nakon ovih fotki, oglasio se i Anin partner Goran Ratković Rale, koji je potvrdio da je reč o veštačkoj inteligenciji.

- To je AI slika, tako mi je Ana rekla. Rekla mi je da je neki glumac, ali da je montaža - poručio je on, zbog čega nije imao razlog da bude ljubomoran.

Kurir. rs

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