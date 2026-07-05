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Nakon što je popularna pevačica Jelena Karleuša podigla veliku prašinu svojom novom pesmom "Sve je okej" u kojoj je opisala detalje braka sa Duškom Tošićem, počele su brojne spekulacije o tome kako ideja za nastup nije orignalna.

Naime, pevačica je performans izvela premijerno na finalu "Pinkovih zvezda", a ljudi na društvenim mrežama komentarišu da je ona inspiraciju pronašla u pozorišnom komadu "The Maids".

Foto: Printscreen Youtube / WNYC

Na brojne glasine je stavio tačku saradnik poznate pevačice, Zoran Birtašević, koji se oglasio i otkrio šta je ono što ih je inspirisalo za ovaj novi projekat.

- Hvala za sve divne reči i utiske! Posebno mi je drago zato što se razumeli sve na pravi način. Inspiracije za performans su mi bile Jelenin život, njen dom, reality vibe, set jedne predstave koju sam pogledao, "Substance" film - napisao je Birtašević i time stavio tačku na dalja nagađanja.

Replika vile na Dedinju

Podsetimo, kako ništa ne prepušta slučaju, za potrebe snimanja nastupa za ovu baladu, u velikom Pinkovom studiju u Šimanovcima, na bini je napravljena replika pojedinih prostorija Karleušine vile na Dedinju u kojoj živi, kao što je deo njenog garderobera, u kome dominira i velika šminkernica.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printskrin

U video performansu se mogu videti i štenderi sa Jeleninom scenskom garderobom, obućom, tašnama… Za potrebe snimanja, u studio je dopremljen i njen nameštaj, a tu je bilo i nekoliko pevačicinih kućnih ljubimaca za koje je jako vezana.

Posebno emotivan momenat celoj priči dali su i Jelenine ćerke Atina i Nika, gde smo videli koliko one znače kao podrška svojoj mami, dok se ona godinama sama borila da i pored svih problema svoju porodicu održi na okupu.

Opisala detalje agonije u braku sa Duškom

Stihovi ove autobiografske pesme u kojoj se pominje i reč “razvod” tako simbolično predstavljaju Jelenin odgovor na sve ono što je godinama prećutkivala i čuvala dalje od očiju javnosti, pa su mnogima potekle i suze od ove svojevrsne “ispovesti”, koja već beleži ogroman broj pregleda na Jutjubu.

Ovako je izgledala na finalu "Pinkovih zvezda":

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

- Za one koji ne kapiraju,sama je sa ćerkama, peva Dušku, od sebe se razvodi jer je sve vreme tokom braka s njim, na kraju krajeva, bila sama. Fenomenalna pesma! Karleuša bukvalno svako sranje iz svog života preživela i okrenula u svoju korist. Ne znam kako uspeva i odakle joj snage. Stati pa gledati - samo su neki od komentara na novu baladu.

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