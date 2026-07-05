Džejla Ramović i Jakov Jozinović u vezi?! Svi se pitaju šta je istina, a mi smo se potrudili da tragom informacije dođemo do odgovora.

Bili smo na svim važnim dešavanjima, pa je tako naša kamera zavirila iza kulisa finala muzičkih takmičenja "Pinkove Zvezde" i "Hajp Zvezde".

Stigli smo i na koncert legendarnog pevača Milančeta Radosavljevića, kao i na promociju dueta Mirze Selimovića i Harija Varešanovića.