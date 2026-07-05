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ŠTA JE ISTINA U VEZI SA DŽEJLOM RAMOVIĆ I JAKOVOM JOZINOVIĆEM? – u Stars specijalu, od 16.00
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Džejla Ramović i Jakov Jozinović u vezi?! Svi se pitaju šta je istina, a mi smo se potrudili da tragom informacije dođemo do odgovora.
Bili smo na svim važnim dešavanjima, pa je tako naša kamera zavirila iza kulisa finala muzičkih takmičenja "Pinkove Zvezde" i "Hajp Zvezde".
Stigli smo i na koncert legendarnog pevača Milančeta Radosavljevića, kao i na promociju dueta Mirze Selimovića i Harija Varešanovića.
Donosimo vam i intervjue sa Milicom Pavlović i Šekijem Turkovićem.
Ne propustite još jedan Stars specijal sa Olivijom Jontić i Ivanom Kleutom.
Danas od 16h na Kurir televiziji.
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