Slušaj vest

Karađorđe Subotić, bivši suprug Ljube Pantović i otac rijaliti zvezde Aleksandre Subotić, nedavno je otvoreno govorio o svojoj kriminalnoj prošlosti i privatnom životu, pri čemu je šokirao javnost detaljima o svom bekstvu iz zatvora.

Gostujući na televiziji Hajp, Subotić je opisao kako je uspeo da pobegne iz beogradskog Centralnog zatvora (CZ), priznavši da su ga na taj potez naveli "ljubavni jadi".

On je objasnio da su uslovi u to vreme bili znatno drugačiji i pogodniji za bekstvo, jer mesta gde su se obavljale posete nisu imala rešetke, već su prozori bili samo zakucani.

1/6 Vidi galeriju Karađorđe Subotić Foto: Pritnscreen/Youtube

- Imao sam situaciju da sam pobegao iz zatvora u Beogradu. Na putu mi se našlo neko službeno lice koje je moralo biti nokautirano. Uspešno sam izašao - započeo je on priču:

- Imao sam neke dramatične situacije, saznao sam kako može da se izađe i gde ne postoje rešetke i ograda. CZ je pored imao fabriku koja se bavila proizvodnjom kablova i nisu imali stražu i žandarmeriju kao sada. Gde su posete, tamo su samo zakucani prozori bili. Bilo je nekih ljubavnih jada, pa sam zbog toga pobegao - ispirčao je Karađorđe.

Otkrio kako se osećao zbog ćerke

Nakon svega, Subotić je progovorio i kako se osećao kada je njegova ćerka Aleksandra bila u rijalitiju: