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Nemački mediji poslednjih dana bruje o haosu koji je nastao između bivših supružnika Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, koji ne mogu da se dogovore o podeli milionske imovine.

Bivši fudbaler je usred prave porodične drame, a u strogoj tajnosti vode se čak dva sudska postupka povodom razvoda od nekadašnje teniserke i prvog reketa sveta Ane Ivanović.

Glavni inicijator

Foto: Shutterstock, EPA Maja Hitij Pool EPA Kyle Grillot

Tako se jedan postupak vodi u Minhenu, a drugi na Majorci, dok je u centru spora podela imovine. Iako se detalji procesa čuvaju daleko od očiju javnosti, evropski mediji navode da se postupci i pregovori odugovlače, zbog čega interesovanje za sudbinu jednog od nekada najskladnijih i najglamuroznijih sportskih parova ne jenjava.

Kako navodi Bild iz svojih izvora, jedan od glavnih inicijatora da se Bastijan bori do poslednjeg centa je niko drugi do njegova sadašnja partnerka Bugarka Silva Kapitanova.

1/5 Vidi galeriju Silva i Bastijan Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Do ovih sudskih postupaka možda ne bi ni došlo da Silva ne insistira da Bastijan uzme sve što mu po zakonu pripada. On bi možda i popustio i nikada ne bi ni došlo do ove ružne situacije između Ane i njega da nema nje. Sve bi se možda rešilo mirnim putem. Ipak, kako je nastao ovaj problem, a ona je u sve upućena od početka, jer se zbog nje brak i raspao, Silva insistira da se ide do kraja i da Bastijan ne da ništa Ani, osim onoga što joj po zakonu pripada. Ogroman novac je u pitanju i brojne nekretnine. Setite se samo da su njih dvoje dok su bili u braku imali i zajednički posao, da su snimali reklamne kampanje. Silva ne želi da odustane od tog novca, jer zna da samo s njim ima zagarantovanu budućnost na visokoj nozi. S druge strane, Ana samo želi ono što je sama pošteno zaradila, a što druga strana sada pokušava da ospori. Ispada da je samo Bastijan radio tokom braka, a da ona ništa nije doprinosila, što je totalni nonsens - ispričao je izvor.

Niko od glavnih aktera se zasad nije oglašavao o ovom pitanju.

1/5 Vidi galeriju Ana Ivanović živi drugu mladost Foto: EPA Ronald Wittek Pool, EPA Kyle Grillot, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, KYLE GRILLOT/EPA, Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia

Podsetimo, imovinsko stanje Bastijana Švajnštajgera procenjuje se na otprilike 90 miliona evra - od transfera iz Bajerna u Mančester junajted samo je u tri sezone inkasirao više od 50 miliona.

Odluka Ane i Bastijana još na početku zajedničkog života bila je da regulišu finansijske i pravne aspekte braka putem predbračnog ugovora. Ugovor koji sadrži 64 strane svojevremeno je pripremio pravni tim nemačkog fudbalera i prosledio ga advokatskoj kancelariji u Beogradu koja godinama zastupa bivšu tenisku šampionku.

Ana je pre braka inkasirala oko 20 miliona evra. Kako su tada preneli mediji, svaki od supružnika zadržao je svoju imovinu stečenu pre braka. Ana je tako zaštitila 10 miliona evra koje je imala na računu, dok je Bastijan većinu svog bogatstva uložio u nekretnine.

Bez podele

Takođe, poznato je da Ana ima doživotni ugovor sa "Adidasom" vredan preko 100 miliona evra, što je takođe deo predbračnog ugovora i taj novac neće biti predmet podele. Supružnici su se pre braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune.

1/7 Vidi galeriju Silva i Bastijan Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Printskrin

Bastijan ima problema i s pomenutom ljubavnicom Silvom Kapitanovom. Nedavno je i ta romansa zapala u krizu, a kao jedan od razloga navedene su nesuglasice oko novca i luksuzne hacijende na Majorci.

Kurir.rs

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