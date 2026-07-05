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Pevač i nekadašnji učesnik rijalitija "Zadruga", Samir Ramović, podelio je svoje iskustvo u borbi za zdravlje, ali i otkrio detalje o transplantaciji bubrega.

Po izlasku iz rijalitija, uradio je analize i počela je njegova borba. Pre operacije nije imao bolove, mada je osećao umor.

Lekari su mu u tom periodu ukazali na mogućnost propadanja bubrega, a zahvat je urađen u Turskoj.

"Došao je u Istanbul da mi spasi život"

Ramović je na društvenim mrežama svojevremeno objavio fotografiju sa Miškom Vidovićem, čovekom iz Bijeljine koji se javio kada je pevač mesecima tražio donora.

Foto: Printscreen

- Plemenitost bez granica. Nekad ljudi koje nikad nisi video u životu, urade više za tebe u teškim trenucima nego mnogi sa kojima si proveo dobar deo života - napisao je Samir ranije u dirljivoj poruci.

On je tada otkrio da je Miško doputovao čak u Istanbul sa namerom da mu donira svoj organ.

Do donacije od strane Miška ipak nije došlo, jer je Samiru na kraju bubreg donirao rođeni ujak, ali reakcija ovog humanog čoveka iz Bijeljine ostavila je sve bez teksta.

- Zaplakao je kada je saznao da će mi ipak ujak biti donor. Večna zahvalnost i poštovanje - istakao je pevač.

"Držao se dobro, sve do trenutka kada je..."

- Sećam se da je na transplataciju prvo išao ujak, pa tek onda ja. Dok sam ležao u krevetu, tu je bio i moj tata. Bio je hrabar i držao se dobro, sve do trenutka kada je trebalo da mene uguraju u lift, da krenem i ja u salu - priznao je on jednom prilikom, te nastavio:

1/5 Vidi galeriju Samir Ramović Foto: Printscreen Instagam, Printscreen

- Tada smo se pozdravili, a on je zaplakao, ja sam kraičkom oka video suzu na licu. Nisam hteo da paničim jer, da je nešto trebalo da se desi, desilo bi se. Šta da radimo - prisetio se Ramović.

- Bilo je teških dana i depresije, ali prosto guramo i idemo uvek dalje. Nikad ne treba da se stoji u mestu - objasnio je Samir za Blic ranije.

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