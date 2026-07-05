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U rijalitiju "Elita 9" prethodila je noć prepuna rasprave i tenzije između Maje Marinković i Asmina Durdžića. U jednom momentu, došlo je čak i do raskida, a Asmin je tražio vreme za sebe kako bi razmislio da li postoji šansa da njihov odnos opstane nakon svega što se izdešavalo.

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Foto: Printscreen Pink

Međutim, rano ujutru su obavili razgovor, a Maja je insistirala da potom legnu zajedno u krevet, što je i usledilo. Ispod pokrivača došlo je do naleta strasti, pa izgleda da su time "proslavili" pomirenje intimnim odnosima. To se odigralo ispred učesnika koji su spavali u njihovom okruženju.

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Foto: Printscreen Pink

Oglasila se Asminova majka

Podsetimo, nakon toga, rano jutros na imanuju u Šimanovcima, dogodio se iznenadni susret Asmina i Stanije Dobrojević na samom ulazu u kuću odabranih, a tim povodom nisu mogli da sakriju osmeh na licu.

Tom prilikom, koja je shvaćena kao flert, mnogi su se zapitali da li je ova situacija njegov potez načinjen Maji Marinković iz inata, ili su pak emocije isplivale na površinu.

Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Zbog toga, oglasila se Asminova majka, Mevlida Durdžić, te otkrila svoje viđenje. Iako kaže da situaciju nije ispratila, ona smatra da emocije nisu sasvim ugašene.

- Nisam to ispratila, ali mogu da kažem da nisu emocije ugašene u potpunosti. Stanija je ipak dama i hiljadu kilometara iznad one dve. Stanija nikad nije onakve reči izgovorila njemu kao Maja i Aneli. Nije uvredila nikog od porodice na onakav način niti bi Stanija mogla tako nešto da izgovori jer je puno iznad Aneli i Maje - rekla je Mevilda Durdžić za Pink.rs.

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STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV