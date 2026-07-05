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Pinkov novinar obavio je razgovor sa Vanjom Živić, koja je progovorila o brojnim tvrdnjama koje je iznela tokom proteklih dana na račun Žane Omnie.

 Vanja, izela si razne tvrnje na Žanin račun, govorila si da je bila sa oženjenim čovekom, kao i da je bila zaštitno lice jednog kluba. Da li možeš sada da nam detaljnije ispričaš te svoje tvrdnje koje si iznela?

Vanja Živić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Bivše prijateljice na sudu

- Kada nam je Radmila u pitanju, deset meseci je žena mene pljuvala, a znala je da nisam u situaciji da se branim. Ne znam da li je očekivala da ću nema da ostanem kada izađem iz rijalitija. Ona veoma često pomeša ulje i vodu privatno, a kada je reč o medijima, tu se potpuno drugačije predstavlja. Uvek baratam dokazima crno na belo, ljudi su imali priliku da vide da su dokazi tu. Ona može to da demantuje, samo me zanima na koji način će to uroditi plodom. Optuživala me je za razne, monstruozne stvari, navodila je neka imena i uplitala je ljude, ali o tome neću sad, već ćemo to rešavati na sudu. Nikada nisam nikog tužila, ali ona će biti prva koju ću tužiti. Udariću je po džepu, to će je najviše zaboleti. Čim sam izašla iz rijalitija, ona se prebacila na bivšeg muža Bobanca, da njega komentariše. On je za nju bio nekad najbolji muž i otac. Ona je žena čije dete živi sa tatom, babom i dedom. Da devojčica u pubertetskom periodu provodi vreme sa ocem, babom i dedom, a a na sve to, majka traži od oca alimentaciju da isplati, smešna je - istakla je Vanja u svojoj ispovesti.

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