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Nakon što se sklonio u Kuću odabranih od Maje Marinković, Asmin Durdžić je stao na vrata kako bi popušio cigaretu.

On je sve vreme bio zamišljen i neraspoložen do momenta dok se na vratima nije pojavila Stanija Dobrojević.

U tom trenutku su se njima susreli pogledi, a oboje su se nasmejali. Po svemu sudeći Asmin je zaboravio sukob sa Majom.

Njegova majka tvrdi "Stanija je dama"

- Nisam to ispratila, ali mogu da kažem da nisu emocije ugašene u potpunosti. Stanija je ipak dama i hiljadu kilometara iznad one dve. Stanija nikad nije onakve reči izgovorila njemu kao Maja i Aneli. Nije uvredila nikog od porodice na onakav način niti bi Stanija mogla tako nešto da izgovori jer je puno iznad Aneli i Maje - rekla je Mevilda Durdžić za Pink.rs.

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