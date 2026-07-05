Asmin i Stanija na korak do pomirenja! Saznajte sve detalje o šoku u Eliti 9 pred finale.
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ASMIN I STANIJA SAMO ŠTO SE NE POMIRE! Šok u Eliti 9 pred samo finale, evo šta se dešava
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Nakon što se sklonio u Kuću odabranih od Maje Marinković, Asmin Durdžić je stao na vrata kako bi popušio cigaretu.
On je sve vreme bio zamišljen i neraspoložen do momenta dok se na vratima nije pojavila Stanija Dobrojević.
U tom trenutku su se njima susreli pogledi, a oboje su se nasmejali. Po svemu sudeći Asmin je zaboravio sukob sa Majom.
Njegova majka tvrdi "Stanija je dama"
- Nisam to ispratila, ali mogu da kažem da nisu emocije ugašene u potpunosti. Stanija je ipak dama i hiljadu kilometara iznad one dve. Stanija nikad nije onakve reči izgovorila njemu kao Maja i Aneli. Nije uvredila nikog od porodice na onakav način niti bi Stanija mogla tako nešto da izgovori jer je puno iznad Aneli i Maje - rekla je Mevilda Durdžić za Pink.rs.
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