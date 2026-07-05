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Pevačica Jelena Buča, nosi u sebi duboku traumu zbog noći koja je mogla da se završi tragično. Sve se dogodilo dok je kao dvadesetotrogodišnja devojka bezbrižno koračala novosadskim ulicama.

Ono što je delovalo kao sasvim obična, bezbedna noć, pretvorilo se u pravu noćnu moru nakon što je Jelena Buča iz benda "Frajle" doživela ogromnu neprijatnost kada je presreo napadač.

- Imala sam 23 godine, već sam tada bila u Novom Sadu, bio mi je rođendan, ja sam išla od prijateljica koja su takođe slavile rođendan i to se desilo u najosvetljenijoj ulicu u Novom Sadu, gde su prolazili prolaznici, gde su prolazili automobili. Ja nisam bila ni u kakvoj opasnosti, jeste da je bilo dva ujutro, ali to nije nikakva opasnost bila uopšte, realna opasnost, apsolutno. U tom momentu ja nisam shvatila šta se dešava, to je da je slučajni prolaznik samo mene zgrabio i uvukao u žbunje. Ja nisam znala uopšte, vi u tim momentima to tako brzo ide da vi uopšte ne znate šta vam se desilo. Gde sam ja odjednom shvatila šta je, odjednom sam se našla na zemlji. Međutim, pošto sam se opirala, shvatajući šta on želi, imala sam uske farmerice i usku majicu i on nije tako lako mogao da skine tu garderobu, njegove ruke su od dole došle ka mom vratu. I tu je u stvari počela borba za život - ispričala je Jelena.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Jelena Buča, članica ženskog benda "The Frajle" nedavno je otkrila u dokumentarnom filmu traumatično iskustvo koje je doživela u ranoj mladosti Foto: Privatna Arhiva

"Sve se odigralo brzo"

Sve se odigralo munjevitom brzinom, nije bilo prostora za bilo kakvu reakciju ili poziv u pomoć. Govoreći o ovom traumatičnom iskustvu Jelena je objasnila koliko je žrtva u takvoj situaciji zapravo nemoćna:

- Gde sam ja, ja mislim, realno, ne mogu sad ni da Vam kažem koliko je to trajalo, jer to je jako brzo bilo. Sada ljudi kad kažu, pa što, uz mene je bila torbica i mobilni telefon, vi uopšte ne možete da se snađete. To se sve jako brzo događa. Istina je da vam život prođe kroz glavu. U par sekundi vam te slike prolaze kao na filmu. I ja gubim dah, ja vidim gotovo. I, polako sam počela i da padam, verovatno, u nesvesti ili šta već, ali sam se setila da mi je rođendan i samo sam poželela da ostanem u životu.

Uprkos osećaju potpunog beznađa, Jelena je dobila nadljudsku snagu i uspela da se iščupa iz stiska nasilnika. U jednom momentu je vrisnula, a onda se pojavila osobe kojoj ni danas ne zna ime:

- U tom momentu, ja sam shvatila, ja sam se pustila i automatski je i on pustio ruke sa vrata i nastavio da pokušava. Međutim, ja sam svu snagu smogla da udahnem i da vrisnem. Tada je slučajni prolaznik čuo vrisak i spasao me. Ja ne znam ni dan danas ko je taj čovek. I... To je nešto što je... Ja sam onda pobegla.

Jelena je preživela napad, ali agonija se nastavila na psihičkom nivou. Posledice stresa su bile ogromne, a o svemu što je prošla u početku je ćutala:

- I kakav je paradoks da ste vi ostavljeni u životu, a da nakon toga vi prolazite jedna takva psihička stanja koja nisu vama svojstvena. I to je nešto što, ja sam se eto susrela oči u oči sa tim momentom, i sa nasilnikom. Ja sam imala utisak kao da sam se iz kandži neke odvratne zveri iščupala. I sada kao takva... Ja sam i proslavila rođendan, taj dan. Ja sam bila srećna što sam preživela.

Foto: Privatna Arhiva

"Mislila, ali nije bila dobro"

Jelena je na početku mislila da je dobro, međtuim, kako i sama istakla :

- Posle određenog vremena nisam bila dobro. I kasnije sam saznala da je neminovno, posle takve vrste traume, bilo koje velike traume, neminovno je to što će vam se psihički kasnije dešavati.

Jelena je u jednom trenutku donela odluku da zatraži stručnu pomoć:

- Ja nisam sebe prepoznavala, ja sam prestala da slušam muziku. Prestala sam da pevam, prestala sam da se smejem. Ja sam vesela ceo život i razdragana i ceo život mi je nekako taj udah i ta sloboda i veselje, koje je sada polako počelo da se gasi i ja sam videla po tome da nešto nije u redu i da to nisam ja i da je to sigurno posledica upravo toga. I onda sam osećala krivicu, jer zašto, ostavio me neko u životu, a ja sam tako nezahvalna pa se sada ovako osećam. I to je nešto...

kurir / blic

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