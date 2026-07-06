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Svi se se verovatno sećate čuvene Simonide "Hopa - cupa", bila je hit interneta, a danas je još uvek aktivna na svojim mrežama gde snima kako peva i igra.

Simonida Ačević je 2013.godine zapalila društvene mreže svojom pesmom, a preko noći je postala popularna, te je dobila epitet internet senzacije.

Kako je pesma "Hopa,cupa" beležila milionske preglede, produkcija Pink televizije je pozvala simpatičnu Simonidu da učestvuje na "Farmi 5".

Pevačica je u toj sezoni došla skoro do samog finala, a kasnije se oprobala i učešćem u "Parovima", gde je posle svega par nedelja izbačena od strane publike.

Danas izgleda skoro isto

Ona danas nema pažnju publike, te njene snimke i objave lajkuje svega nekoliko ljudi, ali se Simonida duhom, a i izgledom nije promenila.

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