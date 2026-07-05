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Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 nedavno je izdao dve nove pesme koje su za kratko vreme postali veliki hitovi.

Jedna od njih je i pesma “Sve”, a ono što je posebno zanimljivo je da je Boki za potrebe spota bukvalno spalio originalnu “ermes birkin” tašnu, čija se cena kreće i do 30.000 evra.

Boki nije štedeo kad je reč o svom novom spotu, pa je tako zbog potrebe scenarija rešio da zapali jednu od tašni iz svoje velike i bogate kolekcije.

Nakon što se spot pojavio u javnosti, po društvenim mrežama se pojavila informacija da je ova tašna u stvari kopija i da nije u pitanju original torba luksuznog brenda.

1/7 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Privatna arhiva

Pokazao dokaze

Ipak, Jovanovski je to sad demantovao u klipu koji pokazuje šta se sve dešavalo iza scene i tokom snimanja visokobudžetnog spota.

Kako se može videti, on je svima pokazao da je u pitanju originalni model “birkin” tašne, pa je na ovaj način demantovao sve glasine i navode, koji su se pojavili na mrežama prethodnih dana.

Podsetimo, i sam Boki nam je u intervjuu od pre nekoliko dana potvrdio da je spaljena “birkinka” zaista prava.

Da. To je prava "birkinka", nije fejk. Nismo kupili fejk s pijace pa kao da fejkujemo da palimo. Ne, ja sam je zapalio. Od pre zatvora mi je ta torba. Ostalo mi je ružno sećanje na nju i zato sam je spalio. Simbolično - priznao nam je Boki.

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