BARBARA UŠETALA U STUDIO KOD BOJANE LAZIĆ PA SE ODMAH ČULA PSOVKA! Voditeljka i pevačica se mesecima pljuvale, a danas se sve odigralo UŽIVO U PROGRAMU
Mlada zvezda Barbara Bobak danas je gošća kod Bojane Lazić i to prvi put nakon što ju je voditeljka pre nekoliko meseci javno kritikovala.
Naime, voditeljka Bojana Lazić koja je ranije izjavila kako je gostovanje Barbare Bobak bilo jedno od najneprijatnijih iskustava u karijeri, sada je ugostila.
Barbara je u uskim helankama i krop majici ušetala u studio, a Bojana kada je ugledala, odmah je reagovala.
- Dobar dan - uzviknula je Barbara dok je ulazila u studio, na šta je Bojana rekla:
- Ćao, jel si stigla?
Barbara se na njeno pitanje odmah našalila zbog ranijie prozivke:
- Ko je stigao ranije? - upitala je Barbara kroz smeh.
- Da me ne prozivaš više - rekla je Bojana, takođe kroz smeh.
Nakon što su se prisno zagrlile i pozdravile, Bojana je ostala bez teksta:
- Je*ote, kako si smršala? - dobacila joj je voditeljka, a Barbara se uredno zahvalila.
Bojana prozvala Barbaru zbog jednog gostovanja
Podsetimo, pre par meseci, Bojanina izjava o pevačici napravila je veliku pometnju u javnosti.
"Kasnila je mnogo, pa onda nije pevala, a bio je dogovor da peva. Njena energija u studiju je bila katastrofa. Ja sam bila u fazonu - koliko godina je ona na javnoj sceni?! Tri, četiri... a ponaša se kao da je zvezda već četrdeset godina. Baš mi je njeno gostovanje jedno neprijatno iskustvo", ispričala je ranije Bojana.
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