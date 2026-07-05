ADI ŠOŠE VEČERAS ODRŽAVA KONCERT U BEOGRADU! Sve je spremno za veselu noć, pogledajte kadrove sa lica mesta
Sve je spremno za koncert Adija Šošea na Avalskom tornju. Redovi ljudi obučeni u belo kako bi ispoštovali dres kod ovog događaja.
Već pri samom prilasku Avali stvara se velika gužva izazvana interesovanjem za večerašnji nastup pevača koji se publici predstavio takmičenjem u “Zvezdama Granda” 2019. Kasnije, Adi je sticao sve veću popularnost, te iako nije izašao kao pobednik, osvojio je mnoga srca svojim glasom.
Ono što je posebno interesantno na večerašnjem nastupu jeste što Adi spaja rezličite generacije, te smo imali prilike da sretnemo i stariju gardu među brojnom mlađom publikom ispred bine.
Da je vođeni računa o svakom detalju pokazuje i bina koja je ukrašena romantičnim svećama bele boje, u skladu sa dreskodom. Ova atmosfera dodatno će doprineti emotivnim baladama po kojima je Adi poznat.
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