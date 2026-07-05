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Sve je spremno za koncert Adija Šošea na Avalskom tornju. Redovi ljudi obučeni u belo kako bi ispoštovali dres kod ovog događaja.

Već pri samom prilasku Avali stvara se velika gužva izazvana interesovanjem za večerašnji nastup pevača koji se publici predstavio takmičenjem u “Zvezdama Granda” 2019. Kasnije, Adi je sticao sve veću popularnost, te iako nije izašao kao pobednik, osvojio je mnoga srca svojim glasom.

Da je vođeni računa o svakom detalju govori i bina koja je ukrašena romantičnim svećama bele boje, u skladu sa dreskodom. Ova atmosfera dodatno će doprineti emotivnim baladama po kojima je Adi poznat.  Foto: Ilija Ilić

Ono što je posebno interesantno na večerašnjem nastupu jeste što Adi spaja rezličite generacije, te smo imali prilike da sretnemo i stariju gardu među brojnom mlađom publikom ispred bine.

Da je vođeni računa o svakom detalju pokazuje i bina koja je ukrašena romantičnim svećama bele boje, u skladu sa dreskodom. Ova atmosfera dodatno će doprineti emotivnim baladama po kojima je Adi poznat.

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Sve spremno za koncert Adi Sosea Izvor: Kurir

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Adi Šoše doveo kao gošću jednu od najvećih zvezda Balkana Izvor: MONDO/Đorđe Milošević