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Sve je spremno za koncert Adija Šošea na Avalskom tornju. Redovi ljudi obučeni u belo kako bi ispoštovali dres kod ovog događaja.

Već pri samom prilasku Avali stvara se velika gužva izazvana interesovanjem za večerašnji nastup pevača koji se publici predstavio takmičenjem u “Zvezdama Granda” 2019. Kasnije, Adi je sticao sve veću popularnost, te iako nije izašao kao pobednik, osvojio je mnoga srca svojim glasom.

1/15 Vidi galeriju Da je vođeni računa o svakom detalju govori i bina koja je ukrašena romantičnim svećama bele boje, u skladu sa dreskodom. Ova atmosfera dodatno će doprineti emotivnim baladama po kojima je Adi poznat. Foto: Ilija Ilić

Ono što je posebno interesantno na večerašnjem nastupu jeste što Adi spaja rezličite generacije, te smo imali prilike da sretnemo i stariju gardu među brojnom mlađom publikom ispred bine.

Da je vođeni računa o svakom detalju pokazuje i bina koja je ukrašena romantičnim svećama bele boje, u skladu sa dreskodom. Ova atmosfera dodatno će doprineti emotivnim baladama po kojima je Adi poznat.

00:11 Sve spremno za koncert Adi Sosea Izvor: Kurir

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