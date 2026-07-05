Adi Šoše je otkrio da ga trema prati tokom celog života, ali je na koncertu na Avalskom tornju zablistao i oduševio publiku.
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ADI ŠOŠE PRIZNAO DA IMA TREMU, PA ZABLISTAO NA SCENI! Publika pala u trans već tokom prvih taktova, a evo šta je pevač sve rekao (VIDEO)
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Adi Šoše započeo je svoj koncert na Avalskom tornju, a publika je već tokom prvih taktova pala u trans.
Pevač je razgovarao sa medijima pre nego što je izašao na binu i tom prilikom je otkrio da ga celog života prati trema.
Adi Šoše Foto: Ilija Ilić
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Kada se popeo obratio se kratko pre nego što je započeo koncert za pamćenje.
"Rekao sam sve što sam imao. Počelo je magično, daćemo sve od sebe, pamtićemo još dugo, dugo..."
Progovorio o kolegama
Takođe, Adi je pre koncerta otkrio da nije preslušao pesme Milice Pavlović i Aleksanre Prijović, a da o Jakovu misli kako je fantastičan dečko.
Šta nam je još pevač rekao poslušajte u snimku ispod:
Pogledajte dodatni snimak:
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