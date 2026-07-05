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Adi Šoše započeo je svoj koncert na Avalskom tornju, a publika je već tokom prvih taktova pala u trans.

Pevač je razgovarao sa medijima pre nego što je izašao na binu i tom prilikom je otkrio da ga celog života prati trema.

1/11 Vidi galeriju Adi Šoše Foto: Ilija Ilić

Kada se popeo obratio se kratko pre nego što je započeo koncert za pamćenje.

"Rekao sam sve što sam imao. Počelo je magično, daćemo sve od sebe, pamtićemo još dugo, dugo..."

00:49 Adi poceo da peva, publika u transu Izvor: Kurir

Progovorio o kolegama

Takođe, Adi je pre koncerta otkrio da nije preslušao pesme Milice Pavlović i Aleksanre Prijović, a da o Jakovu misli kako je fantastičan dečko.

Šta nam je još pevač rekao poslušajte u snimku ispod:

02:43 Adi Sose intervju pre koncerta Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: