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Sportistkinja i bivša rijaliti učesnica Ljuba Pantović smatra da Stanija Dobrojević nema velike šanse za pobedu u rijalitiju, te ističe da je, kada je reč o podršci publike, Aneli trenutno u prednosti.

Foto: Kurir Televizija

Naime, Ljuba je kao i uvek, bez dlake na jeziku pričala kako o važnim društvenim temama, tako i o učesnicima rijalitija, te se posebno osvrnula na taktiku Stanije.

Ona tvrdi da je ona duboko nezadovoljna, a otkrila nam je i kako misli da bi učesnici Elite reagovali kada bi njenu ćerku Aleksandru Subotić, videli na vratima Bele kuće.

1/10 Vidi galeriju Ljuba Pantović Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Kada govorimo o tome ko i koliko fotošopira slike na društvenim mrežama, moramo da kažemo da ima svega, kako u rijalitiju, tako i u spoljnom svetu. Onaj ko je sposoban da bude sam sa sobom je obrnuo igricu i moram da kažem da sam ja jedna od tih.

Najteže je ljudima da se suoče sami sa sobom. Ja mogu zauvek da budem sama da mogu sve događaje koje pamtim da proživljavam iznova i onda nemam problem da sam sama. Onaj ko misli da u životu nije ništa uradio, plaši se samoće jer ga napadaju dugovi prošlosti. Onda se sve to svede za potrebu za lažnim prikazivanjem.

Kad komentarišem rijaliti, uvek kažem, sačekajte i videćete šta će biti, jer su ljudi vrlo predvidivi generalno.

Svako ko je zadovoljan svojim životom, nema potrebu da spolja to ulepšava fotošopom. Mnogi koji viču da su imena i prezimena, noću plaču pred ogledalom. Zadovoljna žena poput mene nema potrebe da se ulepšava spolja, jer je zadovoljna iznutra. Ja sednem negde sa maskarom, samo, a imamo žene koje se cele operišu i na sve to stave filter preko slike - rekla je Ljuba.

O svađama sa ćerkom

1/5 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) često se ističe kao jedna od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni. Foto: Printscreen

Na pitanje da se često sa ćerkom Aleksandrom posvađa kada zajedno negde daju intervju, odgovorila je da to nije slučaj, već da Ljuba samo voli da je pecka i da nema ružne energije.

Svako ko je zadovoljan svojim životom, nema potrebu da spolja to ulepšava fotošopom. Mnogi koji viču da su imena i prezimena, noću plaču pred ogledalom. Zadovoljna žena poput mene nema potrebe da se ulepšava spolja, jer je zadovoljna iznutra. Ja sednem negde sa maskarom, samo, a imamo žene koje se cele operišu i na sve to stave filter preko slike - rekla je Ljuba.

- Mi se ne svađamo, nego Aleksandru često iznervira to što sam ja flegmatična. Volim da je peckam, a inače sam vrlo realna. Ona onako burno reaguje, ja sam direktna i ona misli da možda ne treba tako. Čim me pecne, dobije poklapaču i tu kreće nesporazum. Ja ne dozvoljavam nikome, pa ni svojoj deci da se igraju sa mnom.

Koliko god to zvučalo surovo, davno je taj film bio u bioskopu. Sada sam opasan igrač. Prošla sam svašta nešto u životu i sa svojih 47 godina ne dozvoljavam da me iko dira - priča Ljuba iskreno.

O ulasku Aleksandre u rijaliti, Staniji i Aneli

1/4 Vidi galeriju Starleta i bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić imala je težak period kada se zbog emotivnog nezadovoljstva prejedala zbog čega se ugojila preko 20 kilograma Foto: Printscreen

Ljuba nije štedela Staniju Dobrojević, te tvrdi da je ona u sebi nezadovoljna, iako predstavlja da jeste.

- Mrtva trka je sada pred finale između nekih ljudi, ali po nekvalitetu. Naš narod voli žrtve. Kad si već pomenuo Aneli, svi znaju da ja ne dam na veru, bilo čiju. Komentarišu ljudi pre to što je Muslimanka, nego to što ona radi. Jadni su mi takvi komentari, jer, ako već biraš pobednika u rijalitiju, gledaju se ljudi, a ne ono u šta oni veruju. Neka veruju u frižider. Neki moji su imali takve komentare i nisam želela to da slušam.

Ljudi su ostrašćeni, pa pljuju po meni kada komentarišem Staniju. Ona je provaljena, 13 godina razmišlja o meni, truje roditelje dečka i pljuje mene.

Što se moje Aleksandre tiče, oni bi se u*****i kad bi ušla, jer ona je za njih pojava. Svi bi se uplašili, to bi bilo odlično, ali ostaće na tome sve. Mnogi bi se čepili Aleksandri da budu u njenom društvom. Stanija bi napadala Aleksandru, a znamo da je izmišljala afere razne, ali bi se ona izdigla iznad svega toga.

Okreće ljude protiv mene. Neću da vređam, ali ona se zbabila. Sva je gužvana, propala je i niko je neće. Neko je iskopao klip iz Zadruge 2, kada sam joj rekla da je niko neće.

Ona ima veliki problem sa mnom. Priča da sam siledžija, a pogledajmo moj život. Ja imam sve što ona nema. Ljudi koji mene ne vole pokušavaju da mi nađu manu. Pokušavaju da me umanje kao osobu kad pominju dešavanja iz rijalitija, a sve sam rešila na sudu. Svi su tamo završili, ali ljudi će uvek da vide samo ono što žele.

"Stanija uvek bira slabe muškarce"

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Ljuba tvrdi da Stanija svaki put bira slabije muškarce od sebe, a pohvalila je i Aneli.

Stanija je uvek birala muškarce kerove, da budu slabiji od nje. Ona misli visoko o sebi, pokazuje guzicu i sise, ali to nije visoko. Ti sa tog dna kace šetaš likove koji su ispod. Kad ni takvi neće da joj skrkaju dete, zapitaj se ženo šta je problem.

Nju niko neće. Kad pričamo o tome ko će da pobedi, Aneli je inteligentna za razliku od ovih nekih devojaka unutra koje su vrlo glupe.

Aneli ume da ućuti i da proguta, to su već neke veštine. Kad se saznalo da će Aneli da uđe, ja sam rekla da će da pokaže kakva je seljanka i koliko je prosta, jer više ne može da se folira. Ona nema šanse da pobedi, kao ni Maja puknuto du*e. Baš bih volela da pobedi Aneli, to bi bilo sjajno. Ja Staniji prognoziram da ostatak života živi sa Pablom i to je sve - rekla je Ljuba.