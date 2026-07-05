Slušaj vest

Foto: Ilija Ilić

Milica je na događaj stigla u kratkim pantalonama, dugom sakou i visokim potpeticama, dok ju je Džejla dočekala čim je izašla iz automobila.

Džejla je zablistala u kratkoj beloj haljini, a osmeh nije skidala s lica kada je ugledala koleginicu. Nakon toplog susreta i kratkog razgovora, njih dve su se zajedno uputile u VIP zonu, odakle će pratiti koncert kolege na Avali.

Džejla u vezi sa Jakovom?

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović i Džejla Ramović na koncertu Adija Šošea Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Džejla Ramović je trenutno u centru pažnje javnosti zbog veze sa četiri godine mlađim kolegom Jakovom Jozinovićem. Ona se proslavila takmičenjem u "Zvezdama Granda" gde je i odnela pobedu.

Snimak sa jahte koji je Jakov objavio, pa skinuo, odao je njihovu tajnu romansu.

Zanimljivo je da je Džejla Ramović pre Jakova Jozinovića bila u vezi, kako su mediji navodili, sa pevačem benda "Džoker aut", Bojanom Cvijetićaninom.