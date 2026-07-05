PRVO JAVNO POJAVLJIVANJE DŽEJLE POSLE NAVODA O AFERI! S Milicom Pavlović stigla na koncert Adija Šošea
Pre nego što su zauzele mesta na koncertuAdija Šošea, muzička zvezda Milica Pavlović i pevačica Džejla Ramović srdačno su se pozdravile i razmenile zagrljaj.
Milica je na događaj stigla u kratkim pantalonama, dugom sakou i visokim potpeticama, dok ju je Džejla dočekala čim je izašla iz automobila.
Džejla je zablistala u kratkoj beloj haljini, a osmeh nije skidala s lica kada je ugledala koleginicu. Nakon toplog susreta i kratkog razgovora, njih dve su se zajedno uputile u VIP zonu, odakle će pratiti koncert kolege na Avali.
Džejla u vezi sa Jakovom?
Podsetimo, Džejla Ramović je trenutno u centru pažnje javnosti zbog veze sa četiri godine mlađim kolegom Jakovom Jozinovićem. Ona se proslavila takmičenjem u "Zvezdama Granda" gde je i odnela pobedu.
Snimak sa jahte koji je Jakov objavio, pa skinuo, odao je njihovu tajnu romansu.
Zanimljivo je da je Džejla Ramović pre Jakova Jozinovića bila u vezi, kako su mediji navodili, sa pevačem benda "Džoker aut", Bojanom Cvijetićaninom.