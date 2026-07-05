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Od razvoda muzičke zvezdeDragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića njihov odnos ne prestaje da intrigira javnost. Bivši supružnici već neko vreme razmenjuju poruke putem medija, pa su njihove izjave često u centru pažnje.

Foto: Printscreen

Nakon što je Dragana u nekoliko navrata govorila o krahu njihovog braka, Toni joj je nedavno javno odgovorio, čime je njihov sukob ponovo dospeo u žižu interesovanja.

- Mislila sam da sam nežna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena - rekla je Dragana Mirković u podkastu "B-13".

- To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Deca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vreme. Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnela zahtev za razvod braka - ispričala je Dragana Mirković

Tonija je upoznala na jednom nastupu i bio je uporan da je osvoji

1/4 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Damir Dervišagić

- Za dva dana videla sam da je mladić zaista okej, te da neću doći u neprijatnu situaciju. Kada je jednom, tad na početku, došao da me vidi, s izgovorom da mi je doneo neki poklon, zahvalila sam se i rekla da nije trebalo - pričala je Dragana.

- Mislila sam da je u pitanju neki parfem. Mi smo se i ispričali, a ja poklon nisam ni otvorila. Tek u avionu sam otpakovala poklon, i dalje misleći da je unutra parfem. Kad sam umesto parfema ugledala dijamantsku narukvicu i prsten, umalo nisam pala u nesvest! - dodala je ona.

- Bilo mi je jako neprijatno i žao što nisam otvorila poklon pred njim i vratila mu ga. Pošto sam ja malo starija od Tonija, pomislila sam: "Kako je mali namazan!". Nije mi tražio broj telefona, ali je u kesicu sa poklonom stavio i svoju vizit karticu - navela je potom tada, a onda su usledila njihova druženja.

- U razgovoru shvatim da čovek priča kao da ja govorim, dopada mu se sve što i meni… U jednom trenutku sam pomislila da mu je neko ispričao sve o meni, ali nije bilo šanse… Iznosio je neke stavove koji su isti kao moji, a za koje niko sem mene nije znao. Tako ja za tih dva sata shvatim da je on savršen, predivan čovek, koji je moja druga polovina… Pomislila sam da nikad nisam srela čoveka koji je tako pametan i tako kvalitetna osoba. Tog trenutka se nisam zaljubila u muškarca, već u čoveka. Tek kasnije je došla ljubav prema Toniju kao muškarcu - istakla je bila Dragana.