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Maja Marinković i Asmin Durdžić sinoć su razmenili možda i najžešće prozivke do sada, a u žestok sukob umešali su i članove svojih porodica. Zbog svega što je izgovoreno, mnogi su bili uvereni da je njihov odnos zauvek okončan.

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printsceen/Instagram

Međutim, usledio je potpuni obrt. Iako je Asmin tokom svađe poručio da njegova porodica treba da ga se odrekne ukoliko se ikada pomiri sa Majom, njih dvoje su već u jutarnjim satima iznenadili javnost pomirenjem. Nakon toga oglasio se i njegov otac Mustafa Durdžić.

- Mi smo se svi njega skoro i odrekli zbog nje. Trenutno se nalazim u fazi razmišljanja da li ćemo uopšte dolaziti u Beograd zbog tog odnosa. Ne znam šta se dešava sa Asminom, ali mislim da je podlegao raznoraznim pretnjama. Jedan muškarac ni po pitanju života i smrti ne bi nikad više bio sa devojkom koja je iznela toliko laži o njemu i porodici. Nek me prebiju i ubiju, ali sa Majom nikad, ne! Pored toga i Taki umesto da se zahvali, on ponižava, ali ja mu neću odgovoriti jer ipak ne možemo svi biti Beograđani - rekao je Mustafa.

Mevlida ne želi da čuje za Maju Marinković

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Nije problem da ona dođe kao gost, ali da ja to želim, ne. Znam da to ne može da funkcioniše. Ne želim da me Asmin upoznaje sa svojim devojkama, dok ne dođe ona prava, jer sam se svaki put razočarala. Ona nikako ne bi mogla da napravi ništa. Da mi se tako nešto u kući desi, nikada više nikom na vrata ne bi otišla. Ne kažem za Maju samo, nego nikada nijedna žena ne bi to mogla. Ja sam rekla da nisam za taj odnos, jer tu nema nikakve perspektive. Nema ljubavi, mislim da im je samo dosadno - rekla je Mevlida.

- Mislim da nisu jedno za drugo psihički, da me niko ne shvati pogrešno. On jeste osoba koja viče, ume da podigne ton, ali ne ide dalje od toga. Kada se svađaju, ona se njemu unosi u svađu, a on je sklanja od sebe tada. Bilo bi strašno da on prema njoj pređe granicu - dodao je Mustafa.