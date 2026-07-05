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Una Čolić, starija ćerka Zdravka Čolića, ponovo je privukla velikupažnju na društvenim mrežama. Naslednica jedne od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu podelila je fotografiju koja je mnoge ostavila bez teksta.

Foto: Preent Screen

Naime, u prvom planu našli su se luksuzni automobili čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 410.000 evra. U kadru se mogu videti Audi Q8 55 TFSI, čija cena dostiže oko 110.000 evra, kao i Lamborghini Huracan, čija vrednost iznosi približno 300.000 evra.

Foto: Preent Screen

Unini pratioci nisu ostali ravnodušni, pa su se komentari ispod objave samo nizali. Fotografije luksuznih automobila nisu retkost na njenom Instagram profilu, gde često deli trenutke iz privatnog života.

U vezi sa 10 godina starijim biznismenom

1/9 Vidi galeriju Una Čolić Foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Una već neko vreme uživa u ljubavi sa 10 godina starijim biznismenom.

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.

Inače, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor.