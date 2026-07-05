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Pobednica prve sezone „Zadruge“, Kristina Kija Kockar, javno je potkačila Anabelu Atijas nakon što je na društvenim mrežama podelila snimak sa njenog nastupa, na kojem se vidi da ispred bine nema veliki broj ljudi.

Foto: Damir Dervišagić

Uz dozu ironije, Kija je poručila da su organizatori, ali i sama Anabela, očigledno zaboravili da je Zrenjanin njen rodni grad, aludirajući na to da pevačica u tom gradu nije naišla na očekivanu podršku publike.

"Hahaahahahahah. Organizator i Anabelči zaboravili da je Zrenjanin moj rodni grad...neće ti niko doći!" - napisala je Kija u svojoj objavi.

Foto: Preent Screen

Ona je potom dodala da je ovo samo „jedan od milion razloga“ za ovakav ishod, dodatno potpaljujući stari sukob koji datira još iz rijalitija, pa okačila snimak u kojem Anabela priča sledeće:

"Očigledno se nisam školovala, volela bih da nešto naučim od nje. Ona se iznervirala zbog Macine priče da ne može da ima decu, a ja se sećam momenta kada je Jelena Golubović rekla da je jalova" - pričala je Anabela ranije o Kiji na Pinku.

"Ne prihvatam Anabelino izvinjenje"

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: Pritnscreen

Podsetimo, Anabela Atijas se ranije jednom prilikom javno izvinila Slobi Radanoviću i Kristini Kiji Kockar sa kojima nije bila u dobrim odnosima nakon što se završila Zadruga 1, te je mnoge i iznenadila tim potezom.

Tim povodom Kija je za domaće medije otkrila kako komentariše Anabelino izvinjene i da li ga prihvata, Kockareva je imala jasan stav.

- Ne. Ne prihvatam. Takva izvinjenja ne prihvatam - rekla je pobednica "Zadruge 1".

Anabelin koncert nedavno otkazan zbog slabog interesovanja

1/5 Vidi galeriju Pevačica voli da šopinguje Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Podsetimo, Anabela Atijas doživela je nedavno peh, kada koncert u Bajinoj Bašti, zbog slabog interesovanja publike nije bio održan.

Organizatori istog su se tada oglasili na društvenim mrežama obaveštenjem

- Obaveštenje! Nažalost, koncert Anabele zakazan za 13. februar neće biti održan. Ovog puta interesovanje nije bilo u meri koja bi opravdala događaj kakav želimo da vam pružimo - pisalo je u obaveštenju.