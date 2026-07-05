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Bivša učesnica rijalitija "Elita", Slađana Lazić, poznatija kao Poršelina, oštro je komentarisala Anitu Stanojlović povodom aktuelne afere "Bajadera". U svom obraćanju iznela je niz teških optužbi i uvreda na račun bivše zadrugarke, dovodeći u pitanje njen moral, ali se osvrnula i na njenu porodicu i majčinstvo.

Slađa Poršelina Foto: Kurir Televizija

Govoreći o aferi koja je ponovo uzburkala javnost, Poršelina nije birala reči. Već na samom početku svog izlaganja Anitu Stanojlović i njenog partnera Luku nazvala je "običnom septičkom jamom", čime je dodatno podigla prašinu.

Ipak, najveći deo svog brutalnog izlaganja posvetila je isključivo Stanojlovićevoj.

Poršelina se osvrnula na Anitinu prošlosti i odrastanje, iznoseći šokantne tvrdnje o njenom odnosu sa roditeljima.

- Što se Anite tiče, ona je nezrela, imala je u mladosti probleme. Ona i ne zna ko joj je otac, odrekao je se kad je bila mala, skoro da je se i majka odrekla zbog ponašanja - izjavila je Slađana bez dlake na jeziku, a zatim je donela surov zaključak:

- Što se mene tiče, ona je jedno nesrećno dete, sa dvadeset i nešto godina je sve stigla. Ona je nemajka.

"Prodavala je telo za novac"

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

Slađana je iznela i teške optužbe na račun Anitinog morala, upoređujući njenu situaciju sa onom u kojoj je bila Mina Vrbaški.

- To su njeni rani radovi. Prodavala je svoje telo za novac, to je moj subjektivni osećaj - istakla je Poršelina, dodajući da je saglasna sa mišljenjem da je Anita radila "kao prostitutka" i da se bavila "veoma nemoralnim poslovima".

Kako bi potkrepila svoje tvrdnje, Poršelina se pozvala na ranija svedočenja iz rijalitija.

- Verujem Anđelu Rankoviću u sve što je rekao, jer je ona bila u peškiriću, izašla iz sobe gde su bila dva muškarca - zaključila je Lazićeva, ne ostavljajući nimalo prostora za sumnju u svoj stav.

Kurir.rs/Pink