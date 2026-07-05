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Pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, privukla je veliku pažnju po dolasku na beogradski aerodrom. Nakon što je sletela, uputila se ka luksuznom, blindiranom crnom džipu koji ju je čekao ispred terminala.

Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Tom prilikom, Breskvica je govorila o promenama koje je napravila kada su u pitanju njen stil i životne navike, ali se osvrnula i na aktuelne priče koje već danima izazivaju veliku pažnju javnosti.

Pevačica otkrila da je u emotivnoj vezi

1/4 Vidi galeriju Breskvica Foto: M.M./ATAImages, ATA images, ANDY LYONS / Getty images / Profimedia, Nemanja Nikolić

Sa osmehom je demantovala spekulacije o poznatom košarkašu Luki Dončiću i otkrila svoj trenutni emotivni status.

- Porasla sam sada, prija mi nešto ozbiljniji period. Trenutno se osećam najbolje. Nema istine u pričama o vezi sa Lukom Dončićem. Ne znam ko je pokrenuo tu priču, ali me to ne zanima. Emotivno sam zauzeta. Neka sve ide svojim tokom, kako Bog kaže - izjavila je Anđela.

Podsetimo, Breskvica je nedavno raskinula dugogodišnju vezu sa policajcem Nemanjom, nakon pet godina ljubavi, a sada se u javnosti pojavljuju spekulacije da ima novog partnera kojeg krije od očiju javnosti.

Spekulacije o tajnom moćnom partneru

1/16 Vidi galeriju Breskvica Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Prema navodima, reč je o imućnom biznismenu, vlasniku poznate firme iz Beograda.

Kako se dalje tvrdi, pevačica je već neko vreme u tajnoj vezi sa njim, a on slovi za jednog od najpoželjnijih neženja u prestonici i navodno je bio u vezi sa više poznatih devojaka.

- U vezi su sigurno više od mesec dana. Verovatno su se upoznali tokom izlaska, jer on često izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima - navodi izvor i dodaje da novi partner Breskvice, koji ima oko trideset godina, živi u luksuznom naselju na Novom Beogradu.