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Pevačica Aleksandra Mladenović odlučila je da otvori dušu i progovori o aktuelnim temama iz svog privatnog i poslovnog života. Priznala je da je došlo do zasićenja i da je rešila da promeni životne prioritete, te da se u narednom periodu više posveti sebi i onome što je ispunjava.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Odlično živim, malo sam bila prezasićena svega. Umorila sam se, bila mi je potrebna pauza, malo sam bila sa porodicom… Malo manje od 18 godina sam na javnoj sceni, 100 godina pevam. Dok sam bila mlađa želela sam više puta da odustanem od pevanja, ali sada ne…" iskrena je bila Aleksandra.

Ona se osvrnula i na međuljudske odnose i otkrila da je odlučila da uspori tempo kada su u pitanju nastupi: "Žao mi je što nema podrške. Nisam ljuta ni na koga. Svaka moja reč dođe na svoje, stojim iza onoga što kažem. Apsolutno ne želim da idem ispod onoga što očekujem, mnogo godina radim i više od 2, 3 nastupa nedeljno neću raditi. Zapostavila sam sebe, svoju privatnost, prijatelje… Treba mi malo više vremena za sebe, došlo je vreme da se posvetim sebi, pa lagano… Ostali su pravi prijatelji, oni koji ne razumeju posao, nisu tvoji prijatelji. Nemam šta da kažem, meni može da nanese bol samo do koga mi je stalo…".

Ulaže ogromnu svotu novca u projekte

1/2 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Dušan Petrović

Pevačica vredno radi na novim projektima, a priznala je i da ulaže ogromnu svotu novca, iako, kako kaže, na estradi trenutno vlada kriza.

"Radim novi album, biće malo više od 200.000, ali sve se isplati na kraju, ja sam jako zadovoljna… I da ne prođe neka pesma, ja sam zadovoljna… Malo sam se umorila i prezasitila priče…" otkrila je Mladenovićeva, a potom se dotakla finansija: "Što se tiče nastupa kriza je svuda, i ja sam doživljavala prazan klub… Ne može sve da bude do pevača, generalno je kriza u svetu. I ovde i u Evropi… Po cenama vidiš kolika je kriza… Čeznem za ljubavlju da me neko odvede u bioskop… Ja poslednji dinar dam na album i nije mi žao. Desilo mi se da ostanem bez dinara, ali ne bude mi žao. Nisam nikad pozajmila novac ni od koga, nisam trošadžija… I za stanove se mučilo i borilo…".

Kada je u pitanju kolegijalnost i poštovanje pravih vrednosti na sceni, pevačicu su savladale emocije na koncertu legendarnog Milančeta Radosavljevića. "Od sreće i radosti sam zaplakala, videla sam da se cene pravi pevači i prave pesme… Nedelju dana pre toga sam pevala na Tašu i umalo zaplakala. Onako da peva, a toliko godina traje, svaka mu čast", izjavila je Aleksandra.

"Nemam gole slike u telefonu"

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printscreen/Instagram, Promo

Na pitanje o ljubavnom životu i tajnama u mobilnom telefonu, pevačica je bila potpuno otvorena i jasna - muškarci je trenutno ne zanimaju.

"Nemam simpatiju, otkud meni to?! Smara me da se dopisujem sa nekim" rekla je pevačica i dodala da njen telefon ne krije skandale: "Nemam gole slike, ja tajne čuvam u sebi, ako nešto bude napisano, ja izbrišem. Ja sam lojalna i volim da imam lojalne prijatelje…".

Na kraju, Aleksandra je priznala da jedva čeka odmor, iako je raspored i dalje neizvestan. "Volela bih da odem na letovnje, ali teško, daj Bože da odem do kraja avgusta", istakla je, a na temu nove romanse za "Premijeru, vikend specijal" stavila je tačku rečima: "Super, ali neću dečka, ne za sada. Za sada mi ne treba dečko!".