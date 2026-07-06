DVA TEPIHA, PODNO OGLEDALO, TOPLO SVETLO, GROŽĐE BEZ SEMENKI: Bizarni zahtevi Inne i Dare pred koncert na Ušču - Ovo su tražile od organizatora da bi pevale
U Beogradu je pre nekoliko dana završen Music Week festival na Ušću. Medu najpopularnijim domaćim izvođačima publika je mogla da uživa i uz dve svetske zvezde, Inu i Daru, pobednicu Evrovizije.
Kako saznajemo, svetska diva Ina i bugarska pop senzacija Dara imale su rajder liste koje su organizatore baš uposlile, a neki zahtevi se mogu nazvati i bizarnim.
Inna, koja je poznata po svom perfekcionizmu, pobrinula se da se u Beogradu oseća kao kod kuće, ili bolje rečeno, kao u luksuznom apartmanu. Kako tvrde izvori, njena rajder lista bila je poprilično duga.
Pevačica je insistirala da njen bekstejdž bude opremljen sa čak dva tepiha, udobnim trosedom i ogromnim podnim ogledalom kako bi pred izlazak na binu mogla da proveri svaki detalj svog autfita.
Ona je zahtevala i specifično osvetljenje uz čak tri podne lampe, pri čemu je striktno naznačila da svetlost mora biti topla, tačnije do 2.200 kelvina. Što se tiče hrane i pića, ona je, između ostalog, tražila isključivo grožđe bez semenki i poseban aparat za filter kafu, jer, kako kažu, ne pije bilo šta.
S druge strane, bugarska kraljica popa Dara bila je nešto skromnija, ali i dalje vrlo specifična. Dok se Ina fokusirala na estetiku prostora, Dara je više brinula o komforu i energiji. Ona je imala jasnu instrukciju za organizatore da temperatura u njenom kontejneru mora biti zakucana na tačno 22 stepena Celzijusa, bez odstupanja.
Pored dva produžna kabla koja su joj bila neophodna, Dara je šokirala količinom slatkiša i grickalica koje je tražila. Očigledno je da ova mlada zvezda zna kako da podigne nivo šećera pred energičan nastup, kojim je oduševila publiku na Ušću.
Kurir.rs
"Stars specijal"