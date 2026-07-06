Slušaj vest

U Beogradu je pre nekoliko dana završen Music Week festival na Ušću. Medu najpopularnijim domaćim izvođačima publika je mogla da uživa i uz dve svetske zvezde, Inu i Daru, pobednicu Evrovizije.

Kako saznajemo, svetska diva Ina i bugarska pop senzacija Dara imale su rajder liste koje su organizatore baš uposlile, a neki zahtevi se mogu nazvati i bizarnim.

1/7 Vidi galeriju Inna Foto: Matija Popovic

Inna, koja je poznata po svom perfekcionizmu, pobrinula se da se u Beogradu oseća kao kod kuće, ili bolje rečeno, kao u luksuznom apartmanu. Kako tvrde izvori, njena rajder lista bila je poprilično duga.

Pevačica je insistirala da njen bekstejdž bude opremljen sa čak dva tepiha, udobnim trosedom i ogromnim podnim ogledalom kako bi pred izlazak na binu mogla da proveri svaki detalj svog autfita.

Ona je zahtevala i specifično osvetljenje uz čak tri podne lampe, pri čemu je striktno naznačila da svetlost mora biti topla, tačnije do 2.200 kelvina. Što se tiče hrane i pića, ona je, između ostalog, tražila isključivo grožđe bez semenki i poseban aparat za filter kafu, jer, kako kažu, ne pije bilo šta.

1/5 Vidi galeriju Dara stiže u Srbiju Foto: Ian West / PA Images / Profimedia, TOBIAS SCHWARZ / AFP / Profimedia, HELMUT FOHRINGER / AFP / Profimedia

S druge strane, bugarska kraljica popa Dara bila je nešto skromnija, ali i dalje vrlo specifična. Dok se Ina fokusirala na estetiku prostora, Dara je više brinula o komforu i energiji. Ona je imala jasnu instrukciju za organizatore da temperatura u njenom kontejneru mora biti zakucana na tačno 22 stepena Celzijusa, bez odstupanja.

Pored dva produžna kabla koja su joj bila neophodna, Dara je šokirala količinom slatkiša i grickalica koje je tražila. Očigledno je da ova mlada zvezda zna kako da podigne nivo šećera pred energičan nastup, kojim je oduševila publiku na Ušću.

Foto: Live Production

Kurir.rs

"Stars specijal"