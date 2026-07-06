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Pevač Radiša Trajković Đani našao se u centru pažnje nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako se na plaži u Bečićima raspravlja sa policijskim službenicima.

Video je objavila stranica Podgorički vremeplov, a ubrzo je počeo da se deli i na drugim profilima.

Na snimku se vidi Đani u narandžastom šortsu, bez majice, kako stoji na plaži okružen policajcima. Folker vidno gestikulira tokom razgovora, dok policijski službenici prate situaciju i razgovaraju sa njim.

Za sada nije poznato šta je prethodilo ovom događaju, niti zbog čega je došlo do rasprave između pevača i policije. Takođe, nema zvaničnih informacija da li je protiv bilo koga preduzeta bilo kakva službena mera.

Snimak je izazvao brojne komentare na društvenim mrežama. Do trenutka objavljivanja teksta, Đani se nije oglašavao povodom snimka koji je dospeo u javnost.

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