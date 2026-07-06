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Pevač Radiša Trajković Đani našao se u centru pažnje nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem se vidi kako se na plaži u Bečićima raspravlja sa policijskim službenicima.

Video je objavila stranica Podgorički vremeplov, a ubrzo je počeo da se deli i na drugim profilima.

Na snimku se vidi Đani u narandžastom šortsu, bez majice, kako stoji na plaži okružen policajcima. Folker vidno gestikulira tokom razgovora, dok policijski službenici prate situaciju i razgovaraju sa njim.

Za sada nije poznato šta je prethodilo ovom događaju, niti zbog čega je došlo do rasprave između pevača i policije. Takođe, nema zvaničnih informacija da li je protiv bilo koga preduzeta bilo kakva službena mera.