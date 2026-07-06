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Pevačica Nikolina Kovač trenutno odmara sa porodicom, a sa pratiocima na društvenim mrežama podelila je trenutke sa letovanja koji nisu prošli nezapaženo.

Na jednoj od fotografija Nikolina pozira na stenama uz more u dvodelnom roze bikiniju, dok je stajling upotpunila maramom vezanom oko glave i diskretnim modnim detaljima. U prvom planu našla se njena vitka figura, a posebno ravan stomak i izvajana silueta.

Pevačica je pre samo pet meseci rodila treće dete, sina zbog čega je njen izgled izazvao brojne reakcije među pratiocima. U komentarima su joj mnogi poručili da izgleda odlično i da je teško poverovati da je tako brzo nakon porođaja uspela da se vrati u formu.

Nikolina je i ranije govorila da vodi računa o ishrani i da se trudi da, kada joj porodične i poslovne obaveze to dozvole, pronađe vreme za fizičku aktivnost. Sudeći po najnovijim fotografijama, disciplina i posvećenost dali su vidljive rezultate.

1/6 Vidi galeriju Nikolina Kovač Foto: Printscreen/Instagram

Nikolina o dolasku trećeg deteta

Nikolina je pričala o prvim danima posle porođaja.

- Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila pre četiri dana, odlično se osećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov - kazala je Nikolina, a onda otkrila da ju je stariji sin oduševio.

- On je sve zrelo prihvatio, preuzbuđen je, oduševio me je, svaki dan me je zvao po tri-četiri puta.

"Nisam mogla da se izborim sa tim reakcijama"

Nikolina ne krije da su joj tokom treće trudnoće emocije bile prenaglašene.