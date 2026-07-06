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Ema Cepter, usvojena ćerka jednog od naših najbogatijih biznismena Filipa Ceptera, poznata je po tome što neguje odvažan modni stil, a novom objavom na Instagramu ponovo je dospela u centar pažnje.

Mlada naslednica podelila je fotografije nastale tokom šetnje gradom, gde je nosila veoma kratak top u kombinaciji sa pantalonama visokog struka. Izdanje je dodatno privuklo pažnju jer top nije imala u kombinaciji sa vidljivim donjim vešom, a kroj je naglasio njen dekolte i vitku figuru.

Njena modna kombinacija izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama. Dok su jedni isticali da samouvereno prati svetske modne trendove i da joj ovakav stil odlično pristaje, drugi su ocenili da je izbor garderobe bio previše provokativan za javno pojavljivanje.

1/10 Vidi galeriju Ema Cepter Foto: Pritnscreen/Instagram

Diplomirala psihologiju

Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera, Ema Cepter (25), diplomirala je nedavno na univerzitetu u Londonu.

Ema je završila psihologiju, a sad je pokazala kako je na njenom diplomiranju bio i njen otac, koji je imao razvučen osmeh od uha do uha.

- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu - pisala je Ema na mrežama.Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

Bogata naslednica

Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.