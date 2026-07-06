NAJBOGATIJA SRPSKA NASLEDNICA ŠETA GRADOM RASPOJASANO: Svi buljili u njene grudi koje samo što nisu ispale, sva se naježila (FOTO)
Ema Cepter, usvojena ćerka jednog od naših najbogatijih biznismena Filipa Ceptera, poznata je po tome što neguje odvažan modni stil, a novom objavom na Instagramu ponovo je dospela u centar pažnje.
Mlada naslednica podelila je fotografije nastale tokom šetnje gradom, gde je nosila veoma kratak top u kombinaciji sa pantalonama visokog struka. Izdanje je dodatno privuklo pažnju jer top nije imala u kombinaciji sa vidljivim donjim vešom, a kroj je naglasio njen dekolte i vitku figuru.
Njena modna kombinacija izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama. Dok su jedni isticali da samouvereno prati svetske modne trendove i da joj ovakav stil odlično pristaje, drugi su ocenili da je izbor garderobe bio previše provokativan za javno pojavljivanje.
Diplomirala psihologiju
Usvojena naslednica biznismena Filipa Ceptera, Ema Cepter (25), diplomirala je nedavno na univerzitetu u Londonu.
Ema je završila psihologiju, a sad je pokazala kako je na njenom diplomiranju bio i njen otac, koji je imao razvučen osmeh od uha do uha.
- Hvala ti, tata, na tvojoj beskrajnoj podršci tokom obrazovanja, a i životu - pisala je Ema na mrežama.Bogata naslednica
Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.
Bogata naslednica
Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.
Ne zna ko su joj biološki roditelji
Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.
- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.
Ena je jednom prilikom, odgovarajući na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.