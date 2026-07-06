KARLEUŠA IZAZVALA OPSADNO STANJE U BANJALUCI! Pop zvezda stigla u RS, opkoljena hiljadama ljudi (FOTO/VIDEO)
Jelena Karleuša izazvala je pravi kolaps dolaskom u Republiku Srpsku, gde je boravila povodom promocije velikog koncerta koji će biti održan u Banjaluka u petak, 17. jula 2026. godine.
Pop diva se tokom dana susrela sa fanovima u jednom tržnom centru u Banjaluci, gde se pojavila kako bi zvanično najavila spektakl koji priprema na jednoj od najlepših letnjih pozornica u regionu – Tvrđava Kastel. Već pri samom dolasku izazvala je pravu euforiju, a tržni centar bio je gotovo pod opsadom stotina obožavalaca koji su pohrlili da je vide, pozdrave i naprave fotografiju sa svojom omiljenom pevačicom.
Karleuša je tom prilikom poručila da publiku u Banjaluci očekuje veče za pamćenje i produkcija kakva se retko viđa na ovim prostorima. Kako je istakla, koncert će doneti snažan spoj emocije, adrenalina i savremene vizuelne estetike, uz vrhunsku scensku realizaciju.
Za ovu priliku pojavila se u upečatljivom modnom izdanju – krem pantalonama i zlatnom brushalteru, preko kojih je nosila dugački pleteni ogrtač, dok su slamni šešir i velike boho naušnice dodatno naglasili njen prepoznatljiv stil. Celokupan izgled upotpunila je luksuznom torbom modne kuće “sen loran” koja je privukla posebnu pažnju prisutnih.
Publiku na Kastelu očekuje vrhunski audio-vizuelni spektakl, uz moderne koreografije, specijalne efekte i produkciju na svetskom nivou, a već sada je jasno da se za ovaj događaj traži karta više i da će se o koncertu dugo pričati širom regiona.