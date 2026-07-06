"OMILJENA BIVŠA" Jeca osvojila Australiju pa ulazi u Elitu da pesmom izmiri Maju i Staniju (FOTO)
Pre dve godine pevačica Jelena Denić rešila je da okuša sreću u Zemlji kengura, ali ubrzo je njen kvalitet isplivao na videlo i postala je kraljica privatnih zabava, ali i klubova u Australiji.
Zanosna crnka koja podseća na holivudske lepotice, zalutale na najdalji kontinent od rodne grude, najbolja je drugarica pevača Peđe Vujića. On joj je, međutim, bio najveća podrška kada je rešila da snimi prvu pesmu „Neprikosnovena“.
Na promociji 28. jula podržaće je pola estrade, od Ane Nikolić, preko Andreane Čekić i mnogih drugih koji su najavili svoj dolazak. Pre toga, Jelena 14. jula ulazi u Elitu da peva na žurki sa Igorom Gmitrovićem.
– Od novih hitova pevaću „Omiljenu bivšu“, pa možda to smiri strasti između zaraćenih ženskih strana – kaže Jelena Denić, koja će pesmom probati da ublaži tenzije između Maje Marinković i Stanije Dobrojević.