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Pre dve godine pevačica Jelena Denić rešila je da okuša sreću u Zemlji kengura, ali ubrzo je njen kvalitet isplivao na videlo i postala je kraljica privatnih zabava, ali i klubova u Australiji.

Zanosna crnka koja podseća na holivudske lepotice, zalutale na najdalji kontinent od rodne grude, najbolja je drugarica pevača Peđe Vujića. On joj je, međutim, bio najveća podrška kada je rešila da snimi prvu pesmu „Neprikosnovena“.

1/14 Vidi galeriju Jelena Denić Foto: Privatna arhiva

Na promociji 28. jula podržaće je pola estrade, od Ane Nikolić, preko Andreane Čekić i mnogih drugih koji su najavili svoj dolazak. Pre toga, Jelena 14. jula ulazi u Elitu da peva na žurki sa Igorom Gmitrovićem.