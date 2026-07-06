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Laura Prgomet, učesnica rijalitija, uhapšena je u Dubrovniku, nakon što je napravila incident u jednom lokalu.

Proslavio je rijaliti

Javnost u Srbiji je upoznala Lauru Prgomet kao učesnicu rijaliti programa "Gospodin Savršeni" u kojem se žene takmiče za naklonost dva muškarca. Laura se odmah izdvojila po bombastičnom izgledu, ali i humoru, a jedna njena rečenica bila je dovoljna da je region zapamti.

Laura je preko noći dospela u centar pažnje i postala je prepoznatljiva širom regiona. Na svoju popularnost reagovala je s dozom humora, priznajući da se oseća kao "Kim Kardašijan iz Dugog Sela". Ipak, mnogi se pitaju ko je zapravo Laura?

Foto: Promo

Gde je sve bila Laura

Ova atraktivna 24-godišnjakinja dolazi iz Dugog Sela u Hrvatskoj, a gledaoci su je možda već zapazili u muzičkom spotu za pesmu "Zavjet" Nikole Markovića. O njenom izgledu i prisustvu na ekranu pričalo se i ranije, a čak je i sam pevač jednom prilikom izjavio da ga je Laura očarala svojom harizmom, stavom i nečim što jednostavno ne može da se definiše rečima - posebnom energijom koja ostavlja trag.

Pored toga, učestvovala je i u izboru za "Kraljicu Zagreba", gde je privukla pažnju, ali joj je pobeda izmakla. Ipak, uvek zna kako da bude u centru pažnje.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Postala hit na TikToku

Svojevremeno Laura je jednom izjavnom podigla prašinu.

"Našalila sam se opet na svoj račun tim poređenjem sa Kim u TikTok lajvu. Popularnost počinje da mi prija, svakako sam očekivala reakcije na svoju pojavu, a iako sam preživela lavinu kritika, mislim da mi je sad skroz jednostavno da podnosim sve jer ljudi počinju da me vole. Ima dosta tinejdžera koji traže da se fotografiramo, puno poruka podrške i sve to mi je baš simpatično. Moram da priznam da na Fejsbuk ne ulazim jer je tamo najviše osoba koje pišu hejt poruke, ali na Instagramu i TikToku svi mi pišu da sam najzabavnija u emisiji i da samo zbog mene prate i, naravno, svi me pitaju - koji mi je datum rođenja", govorila je Laura jednom prilikom.

Viđena sa učesnikom Elite

Po izlasku iz "Elite" Stanislav Krofak se povukao iz domaće javnosti, ali njegov ljubavni život i dalje intrigira one koji ga prate. Poslednja veza koja je bila obelodanjena, bila je ona sa Majom Marinković, međutim, par nije dugo opstao u spoljašnjem svetu.

Ipak, Stanislav je u rodnoj Hrvatskoj napravio pravu pometnju sa učesnicom tamošnjeg rijaliti formata "Gospodin Savršeni", Laurom Prgomet.

1/6 Vidi galeriju Stanislav Krofak Foto: Printscreen Youtube/RTV Pink, Printscreen, ATAIMAGES

Naime, Krofak i Laura nedavno su viđeni zajedno u restoranu, te su odmah krenule priče da su se među njima rodile emocije, a Krofak je sada odlučio da objasni u kakvom su odnosu.

- Ja i Laura smo se upoznali, podružili, išli na piće i to je to. Samo što naši ljudi čim te s nekim vide da se voziš, piješ piće ili nešto jedeš, odmah misle da ste u vezi. Puno ljudi me prati na Instagramu, znao sam šta će se dogoditi. Ja njoj namerno kažem da digne noge dok ja vozim i to je izgorelo. Ona je meni zabavna, umirem od smeha na njene fore. Imamo odličan prijateljski odnos - poručio je tada Pantera za Dnevno.hr.