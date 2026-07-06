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Laura Prgomet, bivša učesnica rijalitija "Gospodin Savršeni", privedena je sinoć u jednom dubrovačkom kafiću. Prema pisanju lokalnih medija, Laura je oko 20.30 časova ušla u kafić u Lapadskim dvorima i počela da razbija stvari, zbog čega je pozvana policija.

Vlasnik kafića rekao je za Net.hr, a prenosi 24sata.hr, da protiv Laure neće podneti krivičnu prijavu zbog oštećenja imovine, niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno takođe nastala materijalna šteta, jer će, kako je naveo, "ionako odgovarati za napad na službeno lice".

- Došao sam u trenutku kada je počela da baca čaše, u lokalu su bili stranci - ispričao je vlasnik ugostiteljskog objekta.

Istakao je da je došlo do neprijatne situacije i dodao da je pritom "vređala sve oko sebe, od policajaca i Hitne pomoći do prolaznika".

U međuvremenu se u javnosti pojavio i snimak Laurinog privođenja, na kojem se čuje kako viče na policajce i govori im da joj "puste telefon". Ostatak se teško razaznaje, ali se u jednom trenutku jasno čuje kako uznemireno viče: "Pusti me!"

Jedan od Laurinih prijatelja sinoć je odmah nakon incidenta potvrdio da se on zaista dogodio.

Laura Prgomet Foto: Promo, printscreen/RTL HR

- Ostavili smo je da pije vodu, a kada smo se vratili po nju bila je neprepoznatljiva - rekao je prijatelj koji tvrdi da je bio sa njom te večeri i dodao da je Laura odvedena na trežnjenje u pritvor u Dubrovniku.

Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode da je u toku uviđaj i da do njegovog završetka ne mogu da daju više informacija o okolnostima događaja.

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23:30
STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV