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Gost kafića u Dvorima Lapada, koji je prisustvovao incidentu koji je izazvala Laura Prgomet, nekadašnja učesnica rijaliti programa „Gospodin Savršeni“, ispričao je kako je došao u trenutku kada je ona već bacala staklene čaše iz kafića na terasu.

„Ne znam koliko ih je bacila, ali sam video jednu kada je izletela napolje. Slučajno sam tada naišao. Bilo je oko 20.30. Sećam se da sam video i jednog mladića iz Grada, sedeo je napolju sa devojkom. Izgledala je nekako histerično, a on joj je prišao i pitao može li da joj pomogne.

Međutim, ona je počela još glasnije da viče, agresivno ga je vređala i zapravo ga je gađala čašom! Jedan gost joj se takođe obratio s namerom da pomogne i pitao je šta se dešava, a ona mu je podrugljivo odgovorila: 'Šta je, debeli?'. Tada je neko pozvao policiju, koja je ubrzo stigla, ali je i na njih vikala.

Govorila je: 'Sad ću ja vama da zovem nadređene, sad ćete videti!' Imao sam utisak da je policija čekala da vidi koga će zaista pozvati, ali tokom te kratke pauze nije nikoga pozvala i nastavila je da viče, naročito kada su joj rekli da će morati da je privedu“, ispričao je očevidac.

„Tek tada je doslovno doživela potpuni ispad i govorila je svašta. Policijsku službenicu iz patrole koja je došla na noćnu intervenciju vređala je rečima: 'Ružna k***o!'. U policijskom automobilu se otimala i rvala s njom, a od jednog policajca sam čak čuo da je njegova koleginica zadobila lakšu povredu“, rekao je svedok i dodao da je bilo neprijatno gledati kako se ponašala prema policajcima koji su samo obavljali svoj posao.

1/11 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Promo, printscreen/RTL HR

Reagovala i Hitna pomoć

Svedoci su takođe ispričali da je pre policije stigla ekipa Hitne pomoći, jer su zaposleni iz kafića procenili da je Lauri potrebna lekarska pomoć zbog njenog ponašanja.

Neki od gostiju tvrde da je u obližnjem hostelu polomila deo nameštaja u jednoj od soba, ali pošto vlasnik nije bio u Dubrovniku, redakcija nije uspela da ga dobije telefonom kako bi potvrdio te navode.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet