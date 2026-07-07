Slušaj vest

I dok domaći mediji nedeljama bruje o ljubavnoj aferi Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura, njegovog oca Irfana ta priča očito preterano ne zanima.

Naš paparaco uslikao je Mensura starijeg u centru grada, u jednom kafiću, gde je s prijateljem ispijao kafu i gazirani sok. Kako je tog dana u Beogradu vladala nesnosna vrućina, Irfan se sklonio za sto u hladu, ispod jedne tende. Za uživanje u gradu, glumac je odabrao i ležeran stajling - lanene prugaste pantalone i plavu košulju. On je sve vreme s prijateljem ćaskao, a nakon što su u razgovoru proveli skoro sat vremena, oni su se pozdravili i svako je krenuo na svoju stranu.

Foto: Kurir

Nakon što se saznalo da njegov sin Pavle uživa u vezi sa svojom koleginicom Jelisavetom Orašanin, Irfan je za medije otkrio da ne zna za sinovljevu vezu.

- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem. U svakom slučaju, ja njemu želim sreću. Mislim, nemam nikakav komentar. Njegovi izbori su njegova stvar. On ima svoj život, pobogu. Čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada. Ne dajem mu savete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savetujemo. Možemo samo da pomognemo jedan drugome, ništa više - istakao je tada glumac za Telegraf.

Inače, Irfan i Pavle godinama neguju blizak odnos, a zajedno su se više puta pojavljivali na javnim događajima, premijerama i filmskim manifestacijama. Sam glumac jednom je rekao da mu je sin "ortak", dok su njihovi zajednički odlasci na kafu i ručak postali svojevrstan ritual u njihovom odnosu.

Pavle je pre mnogo godina krenuo očevim stopama i danas važi za jednog od najperspektivnijih mladih glumaca svoje generacije, na šta je Irfan izuzetno ponosan, iako je svojevremeno pokušavao da ga odgovori od glumačkog poziva zbog neizvesnosti koje ta profesija nosi.

1/10 Vidi galeriju Pavle Mensur Foto: Instagram, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Jelisaveta i Pavle nedavno su zajedno otišli na zajednički mini-odmor, i to na Adu Bojanu. Novi glumački par uživa u ljubavi, pa su nekoliko slobodnih dana proveli u susednoj Crnoj Gori.

Kako nam je ispričao izvor s lica mesta, golupčići se nisu obazirali na poglede znatiželjnika jer su znali da je fotografisanje na plaži na kojoj su bili strogo zabranjeno, pa su bili potpuno opušteni.

- Njih dvoje su se ljubili, grlili i mazili kao da su sami na nudističkoj plaži. Nije ih interesovao niko. Prepustili su se strastima i baš se videlo da uživaju zajedno. Najviše vremena provodili su na plaži, ali i u kafićima koji se tu nalaze - rekao nam je sagovornik.

Foto: Kurir

Sa odmora se oglasio i sam Pavle, pa je sa svojim pratiocima podelio fotografiju mora bez otkrivanja tačne lokacije.

Kako smo već pisali, ljubavnici su odlučili da celo leto zajedno provedu van Srbije. Ono što je posebno zanimljivo jeste to što je Jelisaveta izabrala destinacije na koje je redovno odlazila sa uskoro bivšim suprugom Milošem Teodosićem, ali i što će ceo ceh, bar kako se šuška među njihovim kolegama, platiti niko drugi do ona lično.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Jelisaveta i Pavle: