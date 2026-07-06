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Još uvek se nisu slegli utisci nakon istorijskog prvog solističkog koncertaMilančeta Radosavljevića na Tašmajdanu. Veče koje je čekao gotovo čitav život ostalo je urezano u srcima hiljada ljudi, a emocije koje je podelio sa publikom ne prestaju da žive ni danima kasnije.

Dirljivim obraćanjem na društvenim mrežama Milanče je još jednom pokazao koliko mu ljubav publike znači.

„Još uvek ne mogu da saberem sve utiske sa mog prvog solističkog koncerta i ne mogu rečima da vam opišem koliko sam vam zahvalan. Imam samo jedno pitanje za sve vas… Da li ste za drugi koncert na Tašmajdanu?“, napisao je pevač.

Bilo je potrebno svega nekoliko minuta da stignu prvi odgovori, a onda su društvene mreže doslovno eksplodirale. U anketi je čak 100 odsto ljudi glasalo za novi koncert, dok su hiljade komentara bile ispunjene istom porukom – „Hoćemo još jedan Taš!“

Milanče Radosavljević Foto: Printscreen Instagram

Brojevi koji su usledili govore više od bilo kakvih reči. Milančetov profil posetilo je više od tri miliona ljudi, snimci sa koncerta premašili su 100 miliona pregleda, a za svega nekoliko dana dobio je više od 10.000 novih pratilaca na Instagramu i TikToku. Na Tašmajdanu je više od 10.000 ljudi pevalo svaki stih njegovih pesama, a mnogi nisu želeli da napuste svoja mesta ni kada su se svetla na bini ugasila.

Malo je umetnika kojima se ovakve stvari dogode u bilo kom delu karijere, a Milančetu se dogodilo upravo onda kada je ostvario svoj najveći san – da u devetoj deceniji života održi prvi veliki solistički koncert u Beogradu. Ono što je počelo kao jedna iskrena želja pretvorilo se u priču koja je dirnula čitav region i pokazala da prave pesme i iskrene emocije nikada ne zastarevaju.

Za samo nekoliko meseci uspeo je da uradi ono što mnogi smatraju nemogućim – od pevača čije su pesme decenijama živeli u srcima publike postao je jedan od najviralnijih izvođača u regionu. Njegovi hitovi ponovo osvajaju društvene mreže, slušaju ih i mladi i stari, a emocija sa Tašmajdana i dalje ne jenjava.

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Ako je suditi po hiljadama poruka koje svakodnevno stižu i jednoglasnom odgovoru publike na njegovo pitanje, izgleda da Tašmajdan još nije rekao poslednju reč. Ljubav koju je Milanče dobio ne može da se izmeri brojkama, ali one jasno pokazuju jedno – publika ne želi da se ova priča završi. Ona želi još jedno veče u kojem će zajedno pevati, plakati i slaviti čoveka koji je posle toliko godina čekanja konačno dočekao svojih pet minuta, a zauzvrat dobio ljubav kakvu samo najveći umetnici mogu da dožive.