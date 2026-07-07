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Razvod nekadašnjeg sportskog para Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera opet je u centru pažnje svih svetskih i domaćih medija. Ipak, ovoga puta akcenat nije samo pitanje njihovog ličnog statusa, već problemi koji su nastali zbog pitanja podele imovine.

Iako su dugo važili za jedan od najskladnijih slavnih parova, poslednjih godinu dana skandali čuvenog nemačkog fudbalera se samo nižu, dok bivša teniserka mudro ćuti, uživa u novoj tajnoj ljubavi i na svom Instagramu pokazuje samo momente uživanja.

Sada je do medija došla vest da se u strogoj tajnosti vode čak dva sudska postupka povodom razvoda Ane od Bastijana. Tako se jedan postupak vodi u Minhenu, a drugi na Majorci, dok je u centru spora podela imovine.

Foto: Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia

Jahta i vila

Kako prenosi nemački Bild, glavni kamen spoticanja je luksuzna jahta, čija se vrednost procenjuje na skoro pola miliona evra, a ona ima dve spavaće kabine, kupatilo i kuhinju.

Pored plovila, sporna je i čuvena vila na Majorci, čija je vrednost oko 4,5 miliona evra. Do razdora oko ove nekretnine došlo je jer Bastijan zahteva polovinu novca od njene ukupne vrednosti, za šta Ivanovićeva neće ni da čuje. Ovu kuću, u kojoj ona ostala da živi posle razvoda, Ana je kupila pre braka, dok su je oni samo zajednički renovirali pre nekoliko godina, zbog čega on i nema prava da traži da bude predmet podele. Vila se nalazi u naselju Son Vida, jednom od najlepših mirnih delova Španije.

1/10 Vidi galeriju KURIR NA MAJORCI KOD ANE I ŠVAJNIJA! Foto: Kurir, AP Christophe Gateau, Kurir

U dvorištu se tereni za sport, a kuća je uređena u minimalističkom stilu s belim, bež i sivim tonovima. Prema pisanju nemačkih medija, nekretnina se prostire na 950 m2, ima pet spavaćih soba, četiri kupatila, bazen i teniske terene. U renoviranje Ana je uložila oko dva miliona evra. Imanje je veliko gotovo 6.000 m2.

Podsetimo, jedan od glavnih inicijatora da se Bastijan bori s bivšom suprugom do poslednjeg centa je niko drugi do njegova sadašnja partnerka Bugarka Silva Kapitanova.

- Do ovih sudskih postupaka možda ne bi ni došlo da Silva ne insistira da Bastijan uzme sve što mu po zakonu pripada. On bi možda i popustio i nikada ne bi ni došlo do ove ružne situacije između Ane i njega da nema nje. Sve bi se možda rešilo mirnim putem. Ipak, kako je nastao ovaj problem, a ona je u sve upućena od početka, jer se zbog nje brak i raspao, Silva insistira da se ide do kraja i da Bastijan ne da ništa Ani, osim onoga što joj po zakonu pripada. Ogroman novac je u pitanju i brojne nekretnine. Setite se samo da su njih dvoje dok su bili u braku imali i zajednički posao, da su snimali reklamne kampanje. Silva ne želi da odustane od tog novca, jer zna da samo s njim ima zagarantovanu budućnost na visokoj nozi. S druge strane, Ana samo želi ono što je sama pošteno zaradila, a što druga strana sada pokušava da ospori. Ispada da je samo Bastijan radio tokom braka, a da ona ništa nije doprinosila, što je totalni nonsens - ispričao je izvor.

1/5 Vidi galeriju Silva i Bastijan Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podsetimo, prema dostupnim informacijama, Ana i Bastijan su prilikom sklapanja braka 2016. godine potpisali predbračni ugovor, kojim je precizirano da svako zadržava imovinu koju je stekao pre braka. Ana je na svom računu u tom trenutku imala oko 10 miliona evra, dok je Bastijan većinu svoje zarade investirao u nekretnine.

Odvojeni računi

Takođe, tokom zajedničkog života zadržali su odvojene račune, pa u skladu s tim dele samo ono što je stečeno zajednički za vreme braka, poput investicija, pokretnosti ili nekretnina kupljenih zajedničkim sredstvima.

Kako oboje imaju veliko bogatstvo i nakon uspešnih sportskih karijera ulagali su u vrlo uspešne biznise, spekuliše se kako će sva ta imovina biti podeljena, s obzirom na to da su zajedno ulagali u nekretnine na raznim atraktivnim lokacijama.

Bastijan poseduje nekretnine u Austriji, Nemačkoj i Mančesteru. Međutim, ako su one kupljene pre braka ili pojedinačno finansirane, prema predbračnom ugovoru ostaju u ličnom vlasništvu.

1/5 Vidi galeriju Ana Ivanović živi drugu mladost Foto: EPA Ronald Wittek Pool, EPA Kyle Grillot, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, KYLE GRILLOT/EPA, Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia

Kako nalažu nemački zakoni, predbračni ugovori moraju biti razrađeni do najsitnijih detalja, pa je u njihovom slučaju napravljen i aneks kojim se regulišu promene u slučaju dolaska dece.

Procene pokazuju da je Ana Ivanović vlasnica imovine vredne oko 20 miliona evra, dok se bogatstvo Bastijana Švajnštajgera procenjuje na između 70 i 90 miliona evra.

Ivanovićeva je bogatstvo stekla uspešnom teniskom karijerom, brojnim sponzorskim ugovorima i privatnim investicijama. S druge strane, Bastijan je zarađivao kroz ugovore s Bajernom iz Minhena, Mančester junajtedom i Čikago fajerom, kao i kroz marketinške saradnje i poslove nakon povlačenja iz sporta.

Foto: Kurir

Kurir.rs

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